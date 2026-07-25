Il portoghese torna a parlare al podcast 'PodPah' e ammette i colloqui d'addio. Intanto si allena al Corinthians in attesa di volare a Perth da Rúben Amorim
"Ho fatto la guerra con i miei demoni": la nuova canzone di Leão (girata a San Siro) fa discutere
Sono giorni decisamente caldi per il futuro di Rafael Leão, attaccante portoghese del Milan. E non tanto per le condizioni climatiche estive. Il nativo di Almada, il prossimo mercoledì 29 luglio, terminerà le proprie vacanze e raggiungerà la squadra direttamente in tournée a Perth, in Western Australia. Lì inizierà ufficialmente gli allenamenti sotto gli ordini del nuovo allenatore rossonero, Rúben Amorim. Sempre che, nel frattempo, il calciomercato non regali evoluzioni ad oggi inaspettate.
Calciomercato Milan: l'offerta shock del Fenerbahçe per LeãoIl numero 10 del Diavolo, infatti, è finito concretamente nel mirino del Galatasaray e, soprattutto, del Fenerbahçe. I 'Canarini Gialli' di Istanbul sarebbero pronti a mettere sul piatto cifre faraoniche per convincere club e giocatore:
- Al giocatore: un contratto quadriennale da 12 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.
- Al Milan: un'offerta da 50 milioni di euro, sempre bonus compresi, per rilevare il cartellino a titolo definitivo.
L'attaccante, però, al momento nicchia sulla proposta proveniente dalla Turchia, auspicando sempre in una chiamata futura dalla Premier League.
Le confessioni al podcast 'PodPah' e la tentazione addioIntanto, Leão si gode gli ultimi giorni di vacanza in Brasile, a San Paolo, dove ha rilasciato importanti dichiarazioni al celebre podcast 'PodPah'. Il portoghese ha ribadito di aver già parlato apertamente con la dirigenza del Milan in merito alla possibilità di andare via in questa finestra di trasferimenti. Per farsi trovare subito pronto dal suo nuovo tecnico — che sia Amorim o chissà chi — il calciatore si tiene in forte forma atletica. Leão ha infatti ripreso a sgambettare su un campo di calcio dopo aver preso parte con la Nazionale del Portogallo ai recenti Mondiali disputati tra Stati Uniti, Canada e Messico.
Ospite del Corinthians: l'allenamento al 'Dottor Joaquim Grava'Il lavoro sul campo è andato in scena in un prestigioso centro sportivo di San Paolo: il 'Dottor Joaquim Grava', la casa del Corinthians. Leão è stato infatti ospite d'onore del Timão, come si evince chiaramente dal post pubblicato dallo stesso club paulista sul proprio account ufficiale di Instagram.
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