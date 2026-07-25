Sono giorni decisamente caldi per il futuro di Rafael Leão, attaccante portoghese del Milan. E non tanto per le condizioni climatiche estive. Il nativo di Almada, il prossimo mercoledì 29 luglio, terminerà le proprie vacanze e raggiungerà la squadra direttamente in tournée a Perth, in Western Australia. Lì inizierà ufficialmente gli allenamenti sotto gli ordini del nuovo allenatore rossonero, Rúben Amorim. Sempre che, nel frattempo, il calciomercato non regali evoluzioni ad oggi inaspettate.

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Calciomercato Milan: l'offerta shock del Fenerbahçe per Leão

Al giocatore : un contratto quadriennale da 12 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

: un contratto quadriennale da 12 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Al Milan: un'offerta da 50 milioni di euro, sempre bonus compresi, per rilevare il cartellino a titolo definitivo.

Il numero 10 del Diavolo, infatti, è finito concretamente nel mirino del Galatasaray e, soprattutto, del. I 'Canarini Gialli' di Istanbul sarebbero pronti a mettere sul piatto cifre faraoniche per convincere club e giocatore:

L'attaccante, però, al momento nicchia sulla proposta proveniente dalla Turchia, auspicando sempre in una chiamata futura dalla Premier League.

Le confessioni al podcast 'PodPah' e la tentazione addio

Ospite del Corinthians: l'allenamento al 'Dottor Joaquim Grava'

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Intanto, Leão si gode gli ultimi giorni di vacanza in Brasile, a San Paolo, dove ha rilasciato importanti dichiarazioni al celebre podcast 'PodPah'. Il portoghese ha ribaditoin questa finestra di trasferimenti. Per farsi trovare subito pronto dal suo nuovo tecnico — che sia Amorim o chissà chi — il calciatore si tiene in forte forma atletica. Leão ha infatti ripreso a sgambettare su un campo di calcio dopo aver preso parte con la Nazionale del Portogallo ai recentidisputati tra Stati Uniti, Canada e Messico.Il lavoro sul campo è andato in scena in un prestigioso centro sportivo di San Paolo: il 'Dottor Joaquim Grava', la casa del. Leão è stato infatti ospite d'onore del Timão, come si evince chiaramente dal post pubblicato dallo stesso club paulista sul proprio account ufficiale diL'attaccante ha approfittato delle loro strutture d'avanguardia e dei campi per completare il suo programma di allenamento personalizzato. Il Corinthians lo ha accolto come uno di casa, fornendogli anche l'intero completino da allenamento ufficiale della squadra bianconera, quasi fosse un regolare tesserato. Ovunque lo porterà il mercato, Leão ora sa che le porte del Corinthians resteranno per lui sempre aperte.