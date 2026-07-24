Leão resta uno dei nodi principali dell'estate rossonera: il Milan vuole cercare di incassare una cifra superiore ai 50 milioni di euro dalla cessione del portoghese. Questo per poi investire in un trequartista offensivo, priorità massima per Ruben Amorim e il suo 3-4-2-1 molto offensivo. Dal finale di stagione, Rafa ha parlato tantissime volte del suo futuro, aprendo chiaramente alla sua voglia di giocare in campionati importanti come la Liga spagnola o la Premier League. Al momento, però, è la Turchia la pista più probabile per il futuro dell'attaccante del Milan.

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Le parole di Rafael Leão al podcast Podpah sul futuro al Milan

"Avevo già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà, devo presentarmi lì il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan".

Rafael Leão continua a parlare del suo futuro: ecco un estratto delle sue parole al podcast

L'attaccante portoghese ha parlato anche della possibilità di giocare in Brasile in futuro:

"Un giorno qui? Forse sì, mi identifico molto con la cultura, le persone e il clima. Le persone del Corinthians sono state molto alla mano con me, le strutture erano buone e mi sono allenato qui per la preparazione della stagione. Non sai mai cosa riserva il futuro, ma ringrazio il club per avermi aperto le porte per potermi allenare".

Fine del ciclo rossonero e l'ipotesi del trasferimento in Turchia

Leão è sembrato meno sicuro della sua partenza dal Milan e non ha escluso a priori la possibilità di restare con i rossoneri anche nella prossima stagione. Chiaro però che il ciclo del portoghese in rossonero è già finito: il Diavolo vuole nuovi elementi in attacco per Ruben Amorim e lo stesso calciatore è alla ricerca di nuovi stimoli per il prosieguo della sua carriera, come ha anche ammesso nelle parole riportate. Vedremo se sarà davvero lala prossima tappa della carriera dell'attaccante portoghese.