Cardinale pronto all'assalto per Karetsas: il piano del Milan e uno snodo fondamentale

Il Milan punta il talento Karetsas per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Il piano di Cardinale è legato alla cessione di Leão: cifre e dettagli del colpo
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Il mercato del Milan, dopo i 100 milioni investiti per Gila e Ramos, è al momento rallentato per un motivo molto semplice: il club deve sfoltire e incassare prima di dare l'assalto ad altri acquisti che restano fondamentali per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. La prima richiesta del portoghese resta un trequartista offensivo che sia in grado di saltare l'uomo e di battere l'avversario nell'uno contro uno. Il club ha già trovato il profilo ideale e si tratta di Kōnstantinos Karetsas, classe 2007 in forza al Genk.
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Il Milan su Kōnstantinos Karetsas e l'intreccio con il Borussia DortmundCome scrive La Gazzetta dello Sport, il Diavolo deve vendere Rafael Leão, per questo non ha ancora affondato il colpo per il talento greco, che piace sia ad Amorim che a Gerry Cardinale. Karetsas è a conoscenza dell'apprezzamento del Milan e per questo non sta forzando la mano per essere ceduto al Borussia Dortmund: il club tedesco sta lavorando per chiudere il colpo, ma non ha ancora gli accordi con il Genk. La richiesta è di 40 milioni di euro e sono stati rifiutati 30 milioni di euro da parte del club tedesco.
Cosa dicono dalla GermaniaCome riportato dalla Bild, a Dortmund è cresciuta la fiducia nella possibilità di concludere l'accordo a breve con il Genk, forse addirittura prima della tournée in Giappone di domenica. Il giocatore stesso avrebbe chiarito la sua posizione in diverse occasioni, comunicando alla dirigenza del Genk la sua determinazione a trasferirsi in Germania.
La strategia di Cardinale e il nuovo reparto offensivo di AmorimIl piano di Gerry Cardinale è chiaro: sferrerà il suo assalto a Karetsas una volta chiusa la cessione di Leão o se le condizioni per il greco dovessero diventare più vantaggiose. Karetsas è il profilo perfetto per il Milan: giocatore in rampa di lancio che già costa molto, ma che è destinato ad alzare il proprio valore con gli anni. Nonostante la giovane età, il greco è già pronto per diventare un trequartista di riferimento per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Il piano del Milan per il reparto sembra già chiaro: Nkunku, Pulisic, un colpo dal mercato (Karetsas) e magari un paio di talenti già presenti in rosa come Ossola e Alphadjo Cissè. Tutto, però, dipende in questo momento dalle cessioni.
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