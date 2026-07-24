Cardinale pronto all'assalto per Karetsas: il piano del Milan e uno snodo fondamentale

Il mercato del Milan, dopo i 100 milioni investiti per Gila e Ramos, è al momento rallentato per un motivo molto semplice: il club deve sfoltire e incassare prima di dare l'assalto ad altri acquisti che restano fondamentali per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. La prima richiesta del portoghese resta un trequartista offensivo che sia in grado di saltare l'uomo e di battere l'avversario nell'uno contro uno. Il club ha già trovato il profilo ideale e si tratta di Kōnstantinos Karetsas, classe 2007 in forza al Genk.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il Milan su Kōnstantinos Karetsas e l'intreccio con il Borussia Dortmund

Cosa dicono dalla Germania

La strategia di Cardinale e il nuovo reparto offensivo di Amorim