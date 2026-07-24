Il Milan sta continuando a lavorare per rinforzare la rosa del presente e del futuro per Ruben Amorim. L'obiettivo è quello di dare al nuovo allenatore rossonero la squadra più forte possibile. Serviranno ulteriori innesti di qualità per permettere all'ex Manchester United di far splendere al massimo il suo 3-4-2-1. Nella testa di Gerry Cardinale c'è anche la necessità di puntare e blindare i talenti nati e cresciuti nel settore giovanile del club: tra questi c'è anche l'attaccante Francesco Camarda che sta lavorando a Milanello con Ruben Amorim, pronto alla tournée con la prima squadra.

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Il comunicato ufficiale del Milan sul rinnovo di Francesco Camarda

Il ruolo di Camarda e il secondo annuncio ufficiale per Christian Comotto

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Il club ha appena annunciato ufficialmente l'accordo e la firma sul rinnovo del contratto del classe 2008. "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Francesco Camarda fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno". Quindi la durata potrebbe essere anche più lunga del 2031: una firma lunghissima e importantissima per il club. Come ricorda il club, nell'ultima stagione in prestito al Lecce Camarda ha collezionando 23 presenze in Serie A, 1 gol e 1 assist. Stagione purtroppo limitata dal grave infortunio alla spalla che ha richiesto l'operazione chirurgica per essere riparata.Camarda ora è al 100% e lavora sodo per poter diventare anche il vice Ramos in questa stagione. Un passaggio importante e da sottolineare nel comunicato ufficiale del Milan: "Il Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi". Ambizione, crescita e il raggiungimento di nuovi traguardi: tre parole chiave per il futuro del progetto rossonero dove Camarda potrebbe avere un ruolo determinante. Stesso comunicato arrivato anche per: anche il centrocampista rossonero ha rinnovatocon opzione per un'ulteriore stagione. Per il mediano la possibilità di giocarsi tutte le carte con Amorim per restare in prima squadra. Gli account social dei rossoneri hanno mostrato l'accoglienza della squadra a Milanello per i due giovani talenti dopo il rinnovo. Ecco il video!