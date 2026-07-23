Chi farà più strada tra Camarda e Pio Esposito? Ecco l'analisi

Questi, in casa Milan, sono i giorni dei giovani rossoneri. Dopo il rinnovo di Christian Comotto, oggi tocca ad un altro gioiello del Diavolo: Francesco Camarda.

L'attaccante classe 2008 firmerà in giornata il rinnovo di contratto che renderà ancor più chiaro il legame tra le parti, destinate a continuare ancora per molto insieme. Il Milan crede molto in Camarda e vede in lui il volto del futuro rossonero. In questo momento il talentino azzurro sta lavorando a Milanello con Ruben Amorim, ma nella passata stagione ha avuto l'occasione di misurarsi, per la prima volta, con il calcio dei grandi lontano da Milano: il prestito a Lecce non è forse andato come immaginato dal ragazzo e dal Milan, ma in Salento ha avuto la possibilità di accumulare esperienza e prendere le misure con i campi della Serie A.

Le parole al miele di Di Francesco

"Secondo me dal punto di vista della maturità è prontissimo. Nonostante l'età ha grande maturità ed è un grande lavoratore. Deve crescere fisicamente, non fermarsi sull'errore e tante volte gli allenatori devono lavorare sulla testa dei giocatori. Dobbiamo far capire loro che si può sbagliare".

A esprimersi sulle qualità del classe 2008 è stato proprio il suo ex allenatore,Intervistato da Sky Sport in vista dell'avvio della nuova stagione salentina, il tecnico ha voluto spendere parole importanti per il giovane rossonero sottolineando come, a suo giudizio,nonostante la giovane età:

L'allenatore ha quindi toccato anche un tema più generale, legato alla gestione psicologica dei giovani calciatori: secondo Di Francesco, il compito di un tecnico non è solo tattico, ma passa anche dal lavoro sulla testa dei ragazzi, insegnando loro che l'errore fa parte del percorso di crescita e non va vissuto come un blocco. Sbagliare è umano e soprattutto necessario per crescere.

Quale futuro per Camarda?

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Il rinnovo di contratto il Milan ha l'obiettivo di mandare un messaggio chiaro: ile nel suo talento e per questo motivo vuole blindarlo il prima possibile.Ora però sarà da capire quale ruolo ricoprirà nel nuovo ciclo: se dovesse rimanere in rossonero, Camarda potrebbe rivelarsi un'alternativa utile a Gonçalo Ramos, apprendendo il mestiere alle sue spalle e crescendo ulteriormente nell'ambiente di Milanello. Se Amorim però dovesse considerarlo ancora troppo acerbo per ricoprire tale ruolo,: diverse squadre italiane sembrerebbero interessate al suo profilo, dalla Sampdoria al Parma di Carlos Cuesta.