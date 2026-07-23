L'ex allenatore del Lecce parla del giovane attaccante rossonero: maturità, lavoro e mentalità le qualità che hanno impressionato il tecnico
Chi farà più strada tra Camarda e Pio Esposito? Ecco l'analisi
Questi, in casa Milan, sono i giorni dei giovani rossoneri. Dopo il rinnovo di Christian Comotto, oggi tocca ad un altro gioiello del Diavolo: Francesco Camarda.
L'attaccante classe 2008 firmerà in giornata il rinnovo di contratto che renderà ancor più chiaro il legame tra le parti, destinate a continuare ancora per molto insieme. Il Milan crede molto in Camarda e vede in lui il volto del futuro rossonero. In questo momento il talentino azzurro sta lavorando a Milanello con Ruben Amorim, ma nella passata stagione ha avuto l'occasione di misurarsi, per la prima volta, con il calcio dei grandi lontano da Milano: il prestito a Lecce non è forse andato come immaginato dal ragazzo e dal Milan, ma in Salento ha avuto la possibilità di accumulare esperienza e prendere le misure con i campi della Serie A.
Le parole al miele di Di FrancescoA esprimersi sulle qualità del classe 2008 è stato proprio il suo ex allenatore, Di Francesco. Intervistato da Sky Sport in vista dell'avvio della nuova stagione salentina, il tecnico ha voluto spendere parole importanti per il giovane rossonero sottolineando come, a suo giudizio, Camarda sia già pronto sul piano mentale, nonostante la giovane età:
"Secondo me dal punto di vista della maturità è prontissimo. Nonostante l'età ha grande maturità ed è un grande lavoratore. Deve crescere fisicamente, non fermarsi sull'errore e tante volte gli allenatori devono lavorare sulla testa dei giocatori. Dobbiamo far capire loro che si può sbagliare".
L'allenatore ha quindi toccato anche un tema più generale, legato alla gestione psicologica dei giovani calciatori: secondo Di Francesco, il compito di un tecnico non è solo tattico, ma passa anche dal lavoro sulla testa dei ragazzi, insegnando loro che l'errore fa parte del percorso di crescita e non va vissuto come un blocco. Sbagliare è umano e soprattutto necessario per crescere.
Quale futuro per Camarda?Il rinnovo di contratto il Milan ha l'obiettivo di mandare un messaggio chiaro: il Club crede in lui e nel suo talento e per questo motivo vuole blindarlo il prima possibile.
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