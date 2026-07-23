Chi farà più strada tra Camarda e Pio Esposito? Ecco l'analisi

Giornate frenetiche e ricche di firme sul fronte contratti in casa rossonera. Se la giornata di ieri è stata interamente dedicata al rinnovo di Christian Comotto, quella di oggi si preannuncia ancora più memorabile. Oltre all'atteso annuncio ufficiale del prolungamento di Luka Modrić, le prossime ore sanciranno il nuovo matrimonio calcistico tra Francesco Camarda e il Milan.

Il futuro del giovanissimo attaccante classe 2008, nato a Milano e cresciuto nel vivaio milanista, sarà ancora tinto di rossonero. I dubbi sul suo legame con il club d'appartenenza sono pronti a essere spazzati via in via definitiva.

Rinnovo Camarda: oggi pomeriggio la firma a Casa Milan fino al 2031

I dettagli logistici della giornata sono già definiti. Oggi pomeriggio, intorno alle, il centravanti si recherà nella sede di Via Aldo Rossi per apporre materialmente la propria firma sul rinnovo del contratto. Esattamente come il compagno di scuderia Comotto, Camarda firmerà un accordo a lungo termine con scadenza fissata al

In questi giorni, il bomber classe 2008 si sta allenando regolarmente sul campo di Milanello insieme alla Prima Squadra. Il ragazzo si trova sotto gli occhi attenti del nuovo allenatore, Rúben Amorim, che ne sta studiando movimenti e attitudini.

Il bilancio al Lecce e le valutazioni di Rúben Amorim

Il talento milanese è reduce da un'esperienza formativa in prestito con la maglia del. L'annata nel Salento non è stata fortunata a causa di un serio infortunio alla spalla che ne ha condizionato il rendimento e il minutaggio. I dati complessivi parlano di: cifre non esaltanti, ma che rappresentano comunque un importante bagaglio di crescita nel calcio dei grandi.

Spetterà ora ad Amorim decidere la strada migliore per il suo percorso. Il tecnico portoghese dovrà valutare se inserire Camarda stabilmente nelle rotazioni della Prima Squadra — attesa da una stagione dispendiosa tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League — o se avallare un nuovo prestito annuale per garantirgli una maglia da titolare fisso.

Le gerarchie in attacco: spunta Kostić come vice Gonçalo Ramos

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La permanenza a Milano del classe 2008 dipenderà molto anche dalle dinamiche interne del reparto offensivo. Al momento, nel ruolo di fondamentale vice di, sembra essere in netto vantaggio un altro giovanissimo profilo.Si tratta di, attaccante classe 2007 che vanta un anno di esperienza in più rispetto a Camarda. Il serbo ha già dimostrato grande concretezza sotto porta nella passata stagione, realizzando ben 12 reti in Prima Squadra con la maglia del Partizan Belgrado. Un concorrente interno di assoluto livello che potrebbe spingere Camarda verso una nuova avventura temporanea lontano da San Siro.