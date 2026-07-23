Imparare dagli errori del passato per non ripeterli più. È questa la linea guida del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. I tentativi della dirigenza rossonera di riportare a casa Mattia Liberali, reduce da un'ottima stagione al Catanzaro, sono purtroppo sfumati.

Il proprietario del club Gerry Cardinale e il nuovo allenatore Rúben Amorim hanno provato a convincere il ragazzo, il quale ha però scelto di sposare il progetto del Como. Di conseguenza, il club di Via Aldo Rossi è stato "costretto" a incassare soltanto il 50% sulla futura rivendita (pari a 3 milioni di euro), rinunciando alla possibilità di riprendere il talento di Lissone a metà prezzo rispetto alla clausola risolutoria di 6 milioni fissata dai calabresi.

Calciomercato Milan: la nuova strategia di Cardinale per blindare i giovani

Il "caso Liberali" ha tracciato una linea di demarcazione netta nelle strategie societarie. Cardinale ha infatti stabilito che una situazione simile non dovrà mai più verificarsi. Per questo motivo, la dirigenza si è immediatamente messa al lavoro per blindare i gioielli del settore giovanile rossonero ed evitare dolorosi addii prematuri.

Il primo importante segnale in questo senso è arrivato proprio ieri pomeriggio. Come ricordato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan ha blindato il futuro di uno dei suoi profili più promettenti: Christian Comotto.

Rinnovo Comotto: firma a Casa Milan fino al 2031

Il centrocampista classe 2008, figlio d'arte (il padre Gianluca ha militato a lungo in Serie A con le maglie di Torino e Fiorentina), si è recato nella sede di Via Aldo Rossi per firmare il suo nuovo contratto. L'accordo, ormai blindato e in attesa del solo annuncio ufficiale, legherà il giovane centrocampista al Milan fino al

Comotto è reduce da un'esperienza formativa molto positiva in Serie B con la maglia dello Spezia. Fin dall'inizio del raduno estivo a Milanello, il classe 2008 sta lavorando duramente sotto gli occhi attenti di Rúben Amorim, che ne sta valutando con attenzione le qualità.

Il futuro di Comotto: Prima Squadra o prestito di alto livello?

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Le opzioni per il futuro a breve termine del centrocampista sono attualmente due. Amorim potrebbe decidere di trattenerlo stabilmente inper inserirlo nelle rotazioni stagionali, sfruttando la sua crescita.Qualora si optasse invece per garantire al ragazzo un minutaggio superiore e continuo, l'entourage del giocatore — assistito dalla(con la madre del calciatore, Marianna Mecacci, che è storica collaboratrice dell'agenzia) — valuterà un nuovo prestito. In questo caso, la destinazione preferenziale sarebbe un club di Serie B con forti ambizioni di promozione nella massima serie.