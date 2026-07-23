La pianificazione del nuovo reparto offensivo del Milan non si ferma ai grandi investimenti iniziali. Con la necessità di garantire al tecnico Rúben Amorim soluzioni di spessore internazionale in vista dei molteplici impegni stagionali, la dirigenza di via Aldo Rossi continua a lavorare sotto traccia per regalare al tecnico portoghese un elemento in grado di alternarsi con il neo-acquisto Gonçalo Ramos. Un profilo seguito con attenzione nelle scorse settimane torna prepotentemente d'attualità: parliamo di Gabriel Jesus.

Arrivano conferme dal Brasile: Jorge Nicola certifica l'interesse del Milan

Le indiscrezioni di calciomercato lanciate nei giorni scorsi su PianetaMilan.it hanno trovato in queste ore un riscontro autorevole e diretto. Il noto giornalista sportivo brasiliano Jorge Nicola , da sempre molto vicino alle dinamiche dei calciatori sudamericani in Europa, ha confermato ufficialmente il forte gradimento del club rossonero nei confronti dell'attaccante classe 1997, attualmente di proprietà dell'

Gabriel Jesus è destinato a salutare i Gunners nel corso di questa sessione estiva di mercato. Il calciatore non rientra più nel progetto tecnico di Mikel Arteta ed è alla ricerca di una nuova sfida professionale che possa garantirgli centralità e minuti importanti, caratteristiche che il Milan è pronto a cucirgli addosso all'interno del proprio scacchiere tattico.

Il nodo economico: la richiesta dell'Arsenal e la strategia rossonera

Se il gradimento tra le parti è certificato, a rallentare la potenziale fumata bianca è la discrepanza sulla valutazione economica del cartellino. La dirigenza dell'Arsenal ha stabilito il prezzo di partenza per la cessione del brasiliano a, una cifra che al cambio attuale si attesta intorno ai

Al momento, questi parametri finanziari sono considerati troppo elevati dalla dirigenza del Milan. Il Diavolo sarebbe disposto a formalizzare un'offerta concreta soltanto a fronte di un sensibile sconto sul prezzo del cartellino. Dal canto loro, i londinesi non mostrano fretta di concludere l'operazione nell'immediato, forti di una folta concorrenza internazionale che potrebbe far lievitare il prezzo nelle prossime settimane.

Lo scenario contrattuale e il rischio a parametro zero per i Gunners

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La strategia del Milan potrebbe basarsi sul fattore temporale e contrattuale. L'accordo che lega Gabriel Jesus all'Arsenal scadrà ufficialmente il. Questa situazione mette i britannici in una posizione di relativo rischio: senza una cessione in questa sessione estiva o un improbabile rinnovo, il club londinese rischierebbe di veder deprezzare il valore del giocatore nei prossimi mesi, fino al pericolo di perderlo a parametro zero.Il Milan osserva l'evoluzione dello scenario con pragmatismo. Qualora l'Arsenal non dovesse trovare acquirenti disposti a soddisfare la richiesta iniziale entro la prima metà di agosto, la dirigenza rossonera potrebbe sferrare l'assalto decisivo, proponendo una cifra più contenuta in grado di sbloccare l'arrivo a Milano dell'ex Manchester City.