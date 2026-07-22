L'attaccante del Milan Rafael Leao si gode le vacanze in Brasile, mentre Fenerbahce e Galatasaray sono pronti a fare follie per ingaggiarlo: le ultime
"Ho fatto la guerra con i miei demoni": la nuova canzone di Leão (girata a San Siro) fa discutere
Mentre Leao si rilassa sulle spiagge del Brasile, in Turchia ha preso il via un vero e proprio testa a testa tra due rivali storiche di Istanbul. Galatasaray e Fenerbahce stanno provando ad ingaggiare l'attaccante portoghese, destinato a lasciare il Milan in estate. In Via Aldo Rossi non è ancora stata recapitata alcuna offerta ufficiale, ma i due club hanno messo sul tavolo uno stipendio faraonico per convincere il giocatore a trasferirsi in Süper Lig.
Milan, Leao si gode le vacanze in BrasileCome si nota dalle storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, Rafael Leao si trova in Brasile per trascorrere le ultime settimane di vacanza. Non si tratta di una novità: già la scorsa estate l'attaccante portoghese era volato a San Paolo per godersi alcuni giorni di relax con la sua famiglia. Come appreso dalla nostra redazione, il giocatore dovrebbe raggiungere il resto del gruppo in Australia, dove il Milan sarà impegnato dal 5 al 15 di agosto nella tournée estiva.
Testa a testa tra Galatasaray e FenerbahceSe il Galatasaray aveva messo sul piatto un contratto quadriennale da 10 milioni di euro netti a stagione, il Fenerbahçe ha deciso di alzare ulteriormente la posta in palio. Secondo il giornalista di 'Sportmediaset' Orazio Accommando, i 'Canarini Gialli' avrebbero offerto a Leao 12 milioni di euro netti a stagione più bonus, programmando anche un incontro con gli avvocati del portoghese per formalizzare la proposta. Nonostante il portoghese stia dando priorità a Premier League e Liga, cifre del genere potrebbero spingerlo a cambiare idea.
I numeri di Leao al MilanNegli otto anni con la maglia del Milan, Leao ha segnato 80 gol e servito 65 assist in 291 presenze, diventando il 15° marcatore nella storia del club, oltre che il 6° assistman all-time. A livello realizzativo, la stagione 2025-2026 è stata la peggiore dalla 2020-2021. Il portoghese, infatti, ha chiuso a quota 10 reti e 3 assist in 31 presenze, per un totale di 13 contributi gol complessivi: nelle ultime sei annate il giocatore non aveva mai fatto meno di 25 nella somma tra gol e assist.
La richiesta del MilanIl Milan è forte di un contratto fino al 2028 e non ha alcuna intenzione di vendere Leao a prezzo di saldo. La valutazione del club rossonero si aggira tra i 60 e i 70milioni di euro, ma la dirigenza potrebbe aprire anche ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto. La volontà del calciatore di intraprendere una nuova esperienza potrebbe fare la differenza, ma per assicurarsi le prestazioni del portoghese sarà necessaria un'offerta in linea con la richiesta del Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Milan, Leao può restare? Prende quota l'idea Mastantuono. La cessione di Tomori e il caso Loftus-Cheek
News Calciomercato
Calciomercato, Loftus-Cheek mette in difficoltà il Milan: il piano dell'inglese per bloccare la cessione
News Calciomercato
Calciomercato Milan, Moretto: "Nessuna proposta concreta per Leao. Ecco cosa potrebbe succedere"
Live
Mercato Milan LIVE | Cardinale vuole Karetsas. Leão apre alla Turchia. Bennacer in uscita
Dove vedere la partita
Celtic-Milan, ecco dove vedere il 'debutto' di Amorim in streaming. La probabile formazione
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti