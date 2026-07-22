Mentre Leao si rilassa sulle spiagge del Brasile, in Turchia ha preso il via un vero e proprio testa a testa tra due rivali storiche di Istanbul. Galatasaray e Fenerbahce stanno provando ad ingaggiare l'attaccante portoghese, destinato a lasciare il Milan in estate. In Via Aldo Rossi non è ancora stata recapitata alcuna offerta ufficiale, ma i due club hanno messo sul tavolo uno stipendio faraonico per convincere il giocatore a trasferirsi in Süper Lig.

Milan, Leao si gode le vacanze in Brasile

Testa a testa tra Galatasaray e Fenerbahce

I numeri di Leao al Milan

La richiesta del Milan