Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Il nuovo Milan si è messo finalmente all'opera. Seppur manchino ancora molti calciatori rossoneri all'appello, tanti altri sono rientrati regolarmente ormai da diversi giorni a Milanello, mettendosi immediatamente al servizio del nuovo timoniere, Amorim. Gli allenamenti sono iniziati e non sono mancate le prime sorprese, da Andrej Kostic che ha impressionato molti fino ad un'inaspettata centralità di Samuel Chukwueze e Lorenzo Ossola, ragazzo del settore giovanile in cui sembra credere molto l'allenatore portoghese.

Archiviata la fase dei test interni, con l'amichevole in famiglia che ha messo di fronte a Milanello i giovani di Milan Futuro e i giocatori convocati per il raduno, il Milan è pronto a fare sul serio. La preparazione entra infatti nella sua fase più concreta, quella degli impegni internazionali, che serviranno ad Amorim per iniziare a valutare in campo la reale condizione fisica ed i meccanismi di squadra contro avversari esterni e ai tifosi per iniziare a vedere un accenno del nuovo Milan, osservando i volti nuovi.

La prima amichevole estiva: dove, quando e contro chi

La prima di queste sfide porterà i rossoneri in Scozia: sabato 25 luglio, alle 16:00 ora italiana, il Milan affronterà il Celtic al Celtic Park di Glasgow in un'amichevole tra due Club storici e che ha già il sapore di un test altamente probante, considerando la caratura dell'ambiente che accoglierà la squadra e l'intenzione di fare bene e dare segnali positivi da entrambe le parti.

Per chi si trova nelle vicinanze di Glasgow potrebbe essere un'ottima occasione per vedere dal vivo la propria squadra, mentre per chi la seguirà dal proprio divano la partita sarà visibile in diretta sia su Dazn che su Sky, oltre alla possibilità di usufruire della nostra consueta diretta testuale su PianetaMilan.it, per non perdersi nessun dettaglio di questo primo vero banco di prova stagionale.

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Un impegno che arriva in un momento delicato del mercato, con diverse situazioni ancora da definire tra entrate e uscite: proprio per questo, la sfida di Glasgow sarà anche un'occasione per osservare dal vivo lo stato di forma dei nuovi arrivati (da Mario Gila a Andrej Kostic) e dei giovani talenti in cerca di spazio e visibilità. Sicuramente è ancora presto, ma questa partita potrà dare un'idea di quanto lavoro resti da fare in vista dell'inizio della stagione ufficiale.

Il countdown, insomma, è ufficialmente iniziato: dopo giorni di allenamenti e valutazioni a Milanello, il Milan di Amorim si mette davvero alla prova.