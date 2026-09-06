Il calciomercato del Milan non si ferma mai e gli scout rossoneri hanno già messo nel mirino il potenziale grande colpo per il futuro della trequarti. Gli occhi della dirigenza di Via Aldo Rossi sono puntati con forte insistenza su Vasilije Kostov, formidabile trequartista serbo classe 2008 in forza alla Stella Rossa. Considerato in patria uno dei talenti più cristallini della sua generazione, il giovane fantasista è legato al club di Belgrado da un contratto a lungo termine e rappresenta l'identikit perfetto della filosofia della proprietà di Gerry Cardinale, da sempre molto attenta alla linea verde e ai profili futuribili di respiro internazionale.

La strategia della Stella Rossa e il prezzo del cartellino

Le prestazioni sfoderate dal gioiello serbo nell'ultimo periodo hanno fatto lievitare la sua valutazione di mercato. Sotto contratto con la Stella Rossa fino al, Kostov viene attualmente valutato circa. Il club di Belgrado è consapevole di avere tra le mani una gemma preziosa e non ha intenzione di svenderla, ma ha aperto alla possibilità di una cessione anticipata già nella prossima sessione invernale di riparazione, a gennaio 2027, proprio sulla base di quella cifra.

Esiste tuttavia un vincolo strategico imprescindibile posto dalla dirigenza serba per far decollare la trattativa. La Stella Rossa, infatti, è disposta a siglare l'accordo a metà stagione, ma esige che il calciatore venga lasciato in prestito a Belgrado almeno fino al 30 giugno 2027. Una condizione che permetterebbe al ragazzo di completare il percorso di crescita nel proprio campionato prima del grande salto in una big europea.

Derby di mercato e concorrenza estera: la corsa a Kostov

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La strada per il Milan, tuttavia, si preannuncia tutt'altro che in discesa. Il talento del classe 2008 ha inevitabilmente attirato i radar dei principali club europei, accendendo una vera e propria asta internazionale. Oltre ai rossoneri, in Italia si registra il forte inserimento dell', pronta a dare battaglia ai cugini per non farsi sfuggire il fantasista serbo.La minaccia più pesante arriva però dai campionati esteri. In Premier League l'sta monitorando con grande attenzione l'evoluzione della situazione, pronto a sfruttare la propria forza economica. Al tempo stesso, anche ilha avviato i primi sondaggi conoscitivi, confermando come la Ligue 1 sia un terreno sempre fertilissimo per i giovani di prospettiva. Il Milan resta in prima linea, pronto a far valere la forza del proprio progetto tecnico basato sulla 'linea verde' con Rúben Amorim per anticipare una concorrenza agguerrita.