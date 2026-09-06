Milan Primavera, Tartaglia: "Il mio gol? Conta poco. L'importante è che vinca la squadra"

Il cammino del Milan Futuro nel Girone B di Serie D si apre con una vittoria al cardiopalma. La squadra allenata da Sergio Navarro Barquero ha superato il Caldiero Terme per 4-3 al ‘Felice Chinetti’ di Solbiate Arno. Dopo essere andati sotto a fine primo tempo, i rossoneri hanno ribaltato il punteggio nella ripresa grazie a quattro reti realizzate nel giro di pochi minuti, per poi rischiare una controrimonta degli ospiti nel finale.

Milan Futuro-Caldiero Terme 4-2, il primo tempo

Il secondo tempo

I minuti finali da cardiopalma

Al 18' minuto, il portiere rossoneropara un rigore a Zerbato. Ilreagisce costruendo occasioni con, senza però trovare il varco giusto. Pochi istanti prima del duplice fischio arrivaal 46' Petdji ruba palla a Vladimirov e batte Pittarella per lo 0-1 con cui si va all'intervallo.Ilrientra in campo con tutt’altro spirito.primapareggia su assist di Mancioppi, poi, due minuti dopo,firma il sorpasso con un tiro imparabile sotto l’incrocio. Al 60'cala il tris su suggerimento dello stesso Ossola, mentrefissa il parziale sul 4-1.Nonostante il triplo svantaggio, ilaccorcia le distanze prima con Castelli e poi con Locati all'86', portandosi sul 4-2 e successivamente sulNel recupero ildifende il gol di vantaggio fino al fischio finale, conquistando tre punti importanti nell’esordio stagionale in Serie D.