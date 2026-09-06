Esordio con vittoria nel Girone B di Serie D per il Milan Futuro, che supera 4-3 in rimonta il Caldiero Terme
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Il cammino del Milan Futuro nel Girone B di Serie D si apre con una vittoria al cardiopalma. La squadra allenata da Sergio Navarro Barquero ha superato il Caldiero Terme per 4-3 al ‘Felice Chinetti’ di Solbiate Arno. Dopo essere andati sotto a fine primo tempo, i rossoneri hanno ribaltato il punteggio nella ripresa grazie a quattro reti realizzate nel giro di pochi minuti, per poi rischiare una controrimonta degli ospiti nel finale.
Milan Futuro-Caldiero Terme 4-2, il primo tempoAl 18' minuto, il portiere rossonero Matteo Pittarella para un rigore a Zerbato. Il Milan Futuro reagisce costruendo occasioni con Ossola, Sala e Borsani, senza però trovare il varco giusto. Pochi istanti prima del duplice fischio arriva il vantaggio del Caldiero Terme: al 46' Petdji ruba palla a Vladimirov e batte Pittarella per lo 0-1 con cui si va all'intervallo.
Il secondo tempoIl Milan Futuro rientra in campo con tutt’altro spirito. Tra il 53' e il 67' i rossoneri mettono a segno quattro reti: prima Ossola pareggia su assist di Mancioppi, poi, due minuti dopo, Borsani firma il sorpasso con un tiro imparabile sotto l’incrocio. Al 60' Silvano Vos cala il tris su suggerimento dello stesso Ossola, mentre Plazzotta fissa il parziale sul 4-1.
I minuti finali da cardiopalmaNonostante il triplo svantaggio, il Caldiero Terme accorcia le distanze prima con Castelli e poi con Locati all'86', portandosi sul 4-2 e successivamente sul 4-3. Nel recupero il Milan Futuro difende il gol di vantaggio fino al fischio finale, conquistando tre punti importanti nell’esordio stagionale in Serie D.
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