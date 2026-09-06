Ruben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel post-partita di Juventus-Milan (qui il commento), sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è disputata stasera al 'Allianz Stadium' a Torino (qui le pagelle). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

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Al Milan è mancata precisione negli ultimi metri: "Non meritavamo di vincere, la Juventus non meritava di perdere. Non siamo stati bravi con il pallone, abbiamo perso tanti possessi e abbiamo sofferto. Non abbiamo giocato bene, ma lavoriamo da due mesi, abbiamo bisogno di tempo e lavoro".

Tante situazioni la Juventus le ha create sui possessi persi, manca qualità? "Abbiamo qualità, ma dobbiamo fare le cose semplici, non siamo stati bravi nei fondamentali. Se non abbiamo tanto il possesso fatichiamo. Abbiamo sofferto molto quando abbiamo perso la palla e in transizione. In alcune partite giocheremo meglio in altre meno, ma lottiamo fino alla fine, potevamo vincere alla fine. La Juventus non meritava di perdere".

La cosa più difficile è cambiare idea e mentalità alla squadra. Vuoi giocare più aggressivo e si è visto a tratti: "Stiamo cambiando il modo di giocare. Nel primo tempo non abbiamo pressato, abbiamo perso palloni senza pressioni e lasciato possessi pericolosi. Oggi dovevamo essere più aggressivi con il pallone ed essere più coraggiosi. Siamo stati così vicini alla vittoria contro una grande squadra e un grande allenatore, non voglio essere negativo".

Ancora in gol Cisse: "Sono felice di tutti i calciatori. Voglio essere attento con i giovani perché spesso si parla troppo di loro. Sono contento per lui perché tutti amano un giovane che fa bene, specialmente perché italiano. Cisse può fare anche meglio e io amo tutti i miei giocatori. Sto chiedendo tanto alla mia squadra".

L'analisi di Amorim dopo il pareggio dello Stadium

Amorim è stato molto sincero: la Juventus ha giocato meglio sia nel primo sia nel secondo tempo. Il Milan ha sbagliato troppo in impostazione con errori banali e ha pasticciato, non riuscendo a creare trame offensive interessanti. Cisse resta una carta importante per il Diavolo. Alla fine dei conti resta un punto guadagnato per i rossoneri nonostante la beffa finale con il gol di Gatti.