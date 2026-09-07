Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN' dopo di Juventus-Milan, partita della 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027

Alessia Scataglini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Juventus-Milan: top e flop rossoneri, le pagelle / Serie A News

Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' nel post-partita di Juventus-Milan, sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è disputata alle ore 20:45 al 'Allianz Stadium' a Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Le parole di Marelli su De Winter-Kolo Muani

"L’inizio di azione, il recupero del pallone da parte del Milan ovvero il contrasto tra De Winter e Kolo Muani a trequarti della difesa del Milan. Quello che va visto e va valutato è soprattutto il contatto: il piede sinistro di Kolo Muani e il piede destro di Cissé. Non c’è uno step on foot pieno, ma il tacco di De Winter sulla punta del piede di Kolo Muani, come vediamo il contatto c’è sicuramente" “Possiamo eliminare la questione relativa alla posizione di campo perché l’azione poi si è sviluppata in verticale molto veloce. Probabilmente il contatto è stato valutato come una valutazione di campo e che la decisione di lasciarla proseguire potesse essere avvallata. Il contatto c’è stato, lo possiamo ritenere un infrazione? A mio parere, questa è un infrazione che avrebbe dovuto portare ad un on-filed review . L’utilizzo del VAR in queste partite si effettua su chiari ed evidenti errori e a me sta anche bene, però il mio auspicio è che non si esageri a non utilizzare il VAR per sanare delle infrazioni evidenti come in questo caso
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