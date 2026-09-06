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LA PARTITA

Juventus-Milan 1-1, commento e analisi della partita

Questo era il primo vero esame del Milan di Ruben Amorim e sicuramente, infatti, questa partita qualcosa ci ha detto: i rossoneri non riescono ancora del tutto a esprimere il loro gioco contro queste squadre, paradossalmente soprattutto con quelli che dovrebbero essere i titolari. Il primo tempo rossonero, in particolare, è un continuo sbagliare, un continuo perdere palla per ritmi troppo bassi. Una squadra lenta, compassata, imprecisa e macchinosa. I ritmi che impone la Juve sono alti e la squadra di Ruben Amorim fatica. La conseguenza è che Goncalo Ramos non entra in partita e le uniche due palle gol sono bianconere, con Mike Maignan sempre attento a dire no. Male anche chi dovrebbe essere un punto di riferimento, come Adrien Rabiot o Alexis Saelemaekers, così come non incide Moreira, che sbaglia tutto. Unico centrato sembra essere Mario Gila, sempre in partita.

La ripresa inizia col Milan sicuramente più in controllo, ma comunque che fa fatica a creare. Tutto cambia dopo i cambi: entrano Ruben Loftus-Cheek insieme a Samuel Chukwueze e soprattutto Alphadjo Cisse: la partita del Milan cambia. I rossoneri si trovano molto meglio, sembrano più fluidi e arrivano più facilmente in porta. Bastano pochi minuti e Chukwueze lancia per Cisse che si inventa un gol strepitoso. Peccato che poi il Milan smetta di nuovo di fare qualsiasi cosa. E i bianconeri trovano un meritato pareggio, proprio allo scadere. C'è ancora molto da lavorare.

Ecco quindi le Pagelle della Difesa di Juventus-Milan>>>

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