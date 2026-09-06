Voti e giudizi della redazione di 'PianetaMilan.it' ai calciatori rossoneri - titolari e subentrati - nonché al tecnico del Diavolo, il portoghese Rúben Amorim

Stefano Bressi
- Milano
Milan, Cardinale a Milanello: "Pronti per la Juventus" | Video PM

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LA PARTITA

Juventus-Milan 1-1, commento e analisi della partita

Questo era il primo vero esame del Milan di Ruben Amorim e sicuramente, infatti, questa partita qualcosa ci ha detto: i rossoneri non riescono ancora del tutto a esprimere il loro gioco contro queste squadre, paradossalmente soprattutto con quelli che dovrebbero essere i titolari. Il primo tempo rossonero, in particolare, è un continuo sbagliare, un continuo perdere palla per ritmi troppo bassi. Una squadra lenta, compassata, imprecisa e macchinosa. I ritmi che impone la Juve sono alti e la squadra di Ruben Amorim fatica. La conseguenza è che Goncalo Ramos non entra in partita e le uniche due palle gol sono bianconere, con Mike Maignan sempre attento a dire no. Male anche chi dovrebbe essere un punto di riferimento, come Adrien Rabiot o Alexis Saelemaekers, così come non incide Moreira, che sbaglia tutto. Unico centrato sembra essere Mario Gila, sempre in partita.
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La ripresa inizia col Milan sicuramente più in controllo, ma comunque che fa fatica a creare. Tutto cambia dopo i cambi: entrano Ruben Loftus-Cheek insieme a Samuel Chukwueze e soprattutto Alphadjo Cisse: la partita del Milan cambia. I rossoneri si trovano molto meglio, sembrano più fluidi e arrivano più facilmente in porta. Bastano pochi minuti e Chukwueze lancia per Cisse che si inventa un gol strepitoso. Peccato che poi il Milan smetta di nuovo di fare qualsiasi cosa. E i bianconeri trovano un meritato pareggio, proprio allo scadere. C'è ancora molto da lavorare.

Ecco quindi le Pagelle della Difesa di Juventus-Milan>>>

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