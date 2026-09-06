Gila: "Mi dispiace non finire le partite. Siamo stati un po' paurosi. Ecco come sto"

Mario Gila, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel post-partita di Juventus-Milan (qui il commento), sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è disputata stasera al 'Allianz Stadium' a Torino (qui le pagelle e le parole di Amorim). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

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Due gol subiti senza di te in campo e come stai: "E' ingiusto dire che il Milan soffre senza di me, sono situazioni. Loro meritavano il gol, noi non abbiamo fatto una bella partita, abbiamo sbagliato troppo. Siamo riusciti a competere contro una squadra forte come la Juventus. Non sono riuscito a finire le partite, ho perso due settimane in preparazione, oggi ho sentito un po' il rotuleo (probabilmente si riferiva al tendine)".

Siete stati troppo prudenti e rinunciatari? "Oggi nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni e poi il baricentro dando metri alla Juventus. Dopo il gol abbiamo avuto occasioni per salire, ma negli ultimi minuti psicologicamente vai dietro. Poi loro sono bravi di testa hanno tanti centimetri e rischi di prendere gol. Siamo stati un po' paurosi negli ultimi minuti e ci hanno fatto gol".

Sabato Lazio-Milan: "Ho tantissima voglia di ritrovare la squadra, non saranno i tifosi purtroppo, ho voglia di ritrovarli".

L'importanza di Gila nella difesa del Milan

Gila è un perno fondamentale per la difesa di Ruben Amorim: è l'unico difensore in rosa che ha tutte le qualità richieste dall'allenatore portoghese. Deve continuare a gestirsi fisicamente perché purtroppo arriva troppo stanco a fine partita. Anche oggi decisivo con una chiusura eccellente su Kolo Muani lanciato da solo contro Maignan.