Juventus-Milan, il primo tempo è stato molto tattico e alla fine equilibrato anche se i bianconeri hanno creato di più. Il Diavolo si è difeso compatto senza esagerare nel pressing, ma sbagliando troppi passaggi semplici in fase di possesso palla. È mancata qualità in attacco e chiaramente sono mancate le occasioni da rete. Ecco quanto è successo nel secondo tempo (qui le pagelle di PianetaMilan).

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Il racconto del secondo tempo di Juventus-Milan

La ripresa inizia ancora con un pressing alto della Juventus in fase di possesso, il Milan resta più basso quando non ha la sfera e non vuole scoprirsi troppo. Ancora troppi errori del Diavolo che non riesce a giocare con precisione e fraseggi veloci. In questo modo è complesso trovare varchi in attacco e uscire puliti dalla pressione bianconera.

Appena il Diavolo esce dalla pressione ha campo aperto davanti a sé: Musah bravissimo in un'occasione a uscire palla al piede con un'ottima progressione, poi azione non finalizzata dal Milan, ma è chiaro che servono queste giocate per creare.

Palo della Juventus con Conceição: palla persa di Musah e transizione difensiva non eccellente del Milan che ha lasciato un tiro comodo da fuori area per l'esterno portoghese. Il palo salva il Diavolo che resta ancora troppo pasticcione in fase di possesso palla.

Milan che resta troppo pasticcione quando ha il controllo del pallone: la squadra di Amorim non riesce a giocare con qualità e velocità e la Juventus ha tutto il tempo per difendersi anche pressando molto alto.

Diavolo che cambia inserendo Chukwueze a destra e Loftus-Cheek e Cisse come trequartisti: Amorim vuole una scossa in fase avanzata, ma la partita continua a farla la Juventus con i rossoneri che fanno una fatica incredibile a creare trame di gioco.

Il gol del Milan nasce da una delle poche uscite pulite dal pressing: cambio campo per Chukwueze che si trova nell'uno contro uno contro Celik. Cross sul secondo palo per Cisse che stoppa benissimo, rientra sul destro e batte Vicario con un diagonale rasoterra precisissimo. Rete con tutti i principi di Amorim: verticalità, cambio campo e uno contro uno degli esterni.

Partita che cambia ovviamente con il Milan che ha più spazio per servire i due trequartisti e gli esterni in campo aperto. Il Diavolo comunque resta molto equilibrato e compatto quando difende senza esagerare con il pressing, come fatto dall'inizio della partita.

La Juventus continua a spingere alla ricerca del pareggio con il Milan che non riesce a uscire e allentare bene la pressione avversaria. Rossoneri che soffrono troppo e si chiudono tantissimo: il gol dei bianconeri, meritato, arriva da Gatti su cross di Koopmeiners. Finisce 1-1 Juventus-Milan: Diavolo non brillante per tutta la partita, la squadra di Spalletti ha giocato meglio complessivamente.

Moviola Juventus-Milan 1-1

Tabellino Juventus-Milan 1-1

: partita tranquilla per Mariani. Ci sono dubbi sul gol del Milan che nasce da un intervento di De Winter su Kolo Muani. Giudizio che resta sul campo e niente revisione VAR.: Cisse (M), Gatti (J).

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik (dal 89' Gatti); Locatelli, D. Luiz (dal 76' Woltemade); Conceição (dal 89' Zhegrova), N. González (dal 65' Koopmeiners), Alajbegović (dal 65' Boga); K. Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio; Gatti, Kelly, Pagnucco, Rugani; Koopmeiners, Owusu, Zhegrova; Boga, Woltemade. All.: Spalletti.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila (dal 88' F. Terracciano), De Winter, Pavlović; Moreira (dal 61' Chukwueze), Modrić (dal 82' Jashari), Musah, Estupiñan; Rabiot (dal 61' Loftus-Cheek), Saelemaekers (dal 61' Cisse); Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani; Bartesaghi, Diawara, F. Terracciano, Tomori; Cisse, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic; Camarda, Chukwueze, Hutchinson. All.: Amorim.

Ammonizioni: Estupiñan (M), De Winter (M), Gatti (J), Cisse (M).

Espulsioni: nessuna.