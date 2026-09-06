Il tennista italiano Jannik Sinner, dichiarato tifoso del Milan, presente all'Allianz Stadium per assistere al match contro la Juventus
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Il numero #1 del ranking ATP, Jannik Sinner, si è presentato all'Allianz Stadium di Torino per assistere a Juventus-Milan. A pochi istanti dal fischio d'inizio del match valido per la 3ª giornata di Serie A, Gerry Cardinale ha incontrato il tennista per consegnarli una speciale maglia del Milan con il suo nome e il numero uno sulle spalle.
Juventus-Milan, Sinner: il retroscena sulla ContinassaAlle prese con un problema fisico che lo ha costretto a rinunciare all'US Open, Sinner sta utilizzando il centro sportivo della Juventus per tornare in condizione. Nelle scorse settimane, il campione 25 enne ha anche incontrato la squadra di Luciano Spalletti alla 'Continassa' prima di una seduta. La fede calcistica del tennista, tuttavia, resta solo e unicamente rossonera.
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