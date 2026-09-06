Spazio alle dichiarazioni pre-partita al 'Allianz Stadium': i rossoneri di Rúben Amorim sono reduci dal successo a San Siro contro il Venezia

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan, Cardinale a Milanello: "Pronti per la Juventus" | Video PM

Milan, Cardinale a Milanello: "Pronti per la Juventus" | Video PM

Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Juventus-Milan, sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 20:45 al 'Allianz Stadium' a Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

  • Su Gila e Pavlović che spesso vanno in attacco:
    "Loro vanno, ma abbiamo bisogno di più equilibri in queste partite, loro sono liberi di andare".
  • Sui cambi nel modo di difendere:
    "Il nuovo mister ha una chiara idea di gioco e vuole un gioco intenso e dominante. Ci piace e giochiamo così".
  • Avete visto le partite dell'Inter e della Roma? Non bisogna perdere punti:
    "Questo è chiaro, vogliamo sempre prendere punti che è l'obiettivo della stagione, vincere il più possibile".

De Winter gioca da titolare al centro della difesa di Ruben Amorim con Pavlović a sinistra e Gila a destra: non sarà un compito facile quello del belga che deve cercare di impostare dal basso ed essere aggressivo, proprio come Ruben Amorim chiede ai suoi difensori.

Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Juventus-Milan, partita della 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti