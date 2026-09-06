Spazio alle dichiarazioni pre-partita al 'Allianz Stadium': i rossoneri di Rúben Amorim sono reduci dal successo a San Siro contro il Venezia
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Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Juventus-Milan, sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 20:45 al 'Allianz Stadium' a Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
- Su Gila e Pavlović che spesso vanno in attacco:
"Loro vanno, ma abbiamo bisogno di più equilibri in queste partite, loro sono liberi di andare".
- Sui cambi nel modo di difendere:
"Il nuovo mister ha una chiara idea di gioco e vuole un gioco intenso e dominante. Ci piace e giochiamo così".
- Avete visto le partite dell'Inter e della Roma? Non bisogna perdere punti:
"Questo è chiaro, vogliamo sempre prendere punti che è l'obiettivo della stagione, vincere il più possibile".
De Winter gioca da titolare al centro della difesa di Ruben Amorim con Pavlović a sinistra e Gila a destra: non sarà un compito facile quello del belga che deve cercare di impostare dal basso ed essere aggressivo, proprio come Ruben Amorim chiede ai suoi difensori.
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