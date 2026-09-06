Ruben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Juventus-Milan, sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 20:45 al 'Allianz Stadium' a Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Dopo due partite il tuo Milan ha idee chiare: vuole dominare ed essere aggressivo. Oggi gioca contro una squadra diversa: "Vogliamo giocare nello stesso modo, ma spesso devi giocare senza palla in queste partite. Proveremo ad essere lo stesso Milan".

Su Diego Moreira titolare in una partita del genere: "E' pronto, ha avuto una settimana molto buona. Quando ti prepari bene giocherai bene. Ha molta fiducia, giocherà bene".

Gonçalo Ramos ha detto che gli interessa l'obiettivo Scudetto. Viste le partite di ieri il Milan è già a quel livello? "E' difficile da dire, abbiamo poco lavoro alle spalle, non so a che punto siamo. Se saremo in grado di lottare per lo Scudetto ora non lo so. Abbiamo bisogno di tempo per lavorare. Stiamo costruendo qualcosa. Dobbiamo lottare per vincere perché possiamo vincere potenzialmente tutte le partite".

Il tecnico portoghese ha schierato per la prima volta in stagione Diego Moreira: esordio da titolare sulla fascia destra, preferendolo a Chukwueze che potrebbe essere un jolly tattico a gara in corso. Al centro dell'attacco spazio ancora a Gonçalo Ramos: il portoghese ha trovato il suo primo gol con il Milan contro il Venezia e resta un pilastro di questo nuovo progetto.