Matteo Chini

Mi presento: sono Matteo Chini, redattore di Pianeta Milan. Cresciuto con le storie di Buffa e le telecronache di Piccinini, sto provando a trasformare il mio amore per lo sport in una professione. Seguo con passione la Serie A, i grandi campionati europei, il calciomercato e il Fantacalcio. Per me il calcio non è solo cuore, ma anche studio: considero le disamine tattiche e la data analysis strumenti fondamentali per svolgere al meglio il mio lavoro. Dopo aver collaborato con VareseNews, NasceCresceIgnora e PazziDiFanta (network Gianluca Di Marzio), sono entrato a far parte della redazione di Pianeta Milan (network Gazzanet- RCS Mediagroup) nel 2026. Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università dell’Insubria di Varese, ho intitolato la mia tesi “Fabrizio Romano e il calcio nell’era digitale: la rivoluzione del giornalismo sportivo”. Attualmente, sto conseguendo una laurea specialistica in Giornalismo e Comunicazione Multimediale all’Unviersità di Parma. La mia formazione accademica e la mia devozione per il calcio mi permettono di fornire ai lettori di PianetaMilan.it un’informazione chiara, tempestiva e completa.