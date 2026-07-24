Le prime dichiarazioni di Christian Comotto dopo la firma sul rinnovo di contratto che lo legherà al Milan fino al 2031
Camarda a Casa Milan per il rinnovo: "Sono molto contento" | VIDEO PM
Christian Comotto ha ufficialmente rinnovato con il Milan fino al 30 giugno 2031, con un'opzione per estendere l'accordo di un altro anno. Il centrocampista classe 2008, cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha festeggiato il traguardo attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.
Milan, il post Instagram di Comotto
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"Un onore prolungare il mio legame con il club che mi ha cresciuto e che amo. Grazie Milan".
Con queste parole, Comotto esprime tutta la propria gioia per aver convinto il Milan a puntare su di lui.
La stagione di Comotto allo SpeziaNonostante la complicata annata dello Spezia, culminata con la retrocessione dalla Serie B alla Serie C, il percorso personale di Comotto è stato ampiamente positivo. Il ragazzo ha messo in mostra qualità e intensità da grande giocatore.
- Presenze totali: 30 partite disputate tra campionato cadetto e Coppa Italia.
- Minutaggio: 1.350 minuti effettivi trascorsi sul terreno di gioco.
- Contributo e caratteristiche: un assist a referto, abbinato a doti di corsa, sostanza e una cifra tecnica fuori dal comune per la sua età.
Prestito o permanenza, quale futuro per Comotto?Nonostante il rinnovo di contratto, il futuro immediato di Comotto resta ancora incerto. Il ragazzo si sta allenando a Milanello con il resto della squadra agli ordini di Ruben Amorim, che vuole valutarlo attentamente prima di prendere una decisione definitiva. Non è da escludere la possibilità di una nuova cessione a titolo temporaneo, per permettere al centrocampista classe 2008 di giocare con maggiore continuità. Stando a quanto riferito da 'SportMediaset', tra le squadre interessate al giocatore ci sarebbe il Parma di Carlos Cuesta, che vorrebbe accogliere in Emilia sia Comotto che Francesco Camarda.
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