Oltre a Leao, Gimenez, Estupinan e Tomori, c'è anche Ruben Loftus-Cheek sulla lista dei partenti del Milan. Il centrocampista inglese non rientra nei piani di Amorim, che se ne priverebbe volentieri per finanziare l'acquisto di un mediano più congeniale al suo calcio. Il giocatore, però, ha un piano per continuare il proprio percorso in rossonero.

I numeri di Loftus-Cheek al Milan

Il contratto in scadenza nel 2027

La mossa che blocca la cessione

Prelevato dal Chelsea nell'estate del 2023 per 19 milioni di euro, l'avventura dialè stata caratterizzata da alti e bassi. La stagione più prolifica resta la prima, che l'inglese ha chiuso con. Un ottimo inizio, ma l'esonero di Stefano Pioli ha ridimensionato il suo ruolo all'interno della squadra. Le due annate successive sono state caratterizzate da continui problemi fisici, che non gli hanno mai permesso di trovare la migliore condizione. Dopo tre anni in Italia, il bilancio è diTra i fattori che spingono ilad una cessione in questa sessione di mercato c'è l'imminente scadenza del contratto. L'accordo che legaal club rossonero terminerà il, dopodiché, il giocatore sarà libero di accordarsi con una squadra aUno scenario che la dirigenza milanista vorrebbe assolutamente evitare, ma che non creerebbe alcun problema al centrocampista inglese.Stando a quanto riferito da 'Calciomercato.com',sarebbe convinto di poter far cambiare idea ad. L'obiettivo dell'inglese sarebbe quello di ritagliarsi uno spazio in squadra come alternativa sulla trequarti e avrebbe detto ai suoi agenti di non ascoltare eventuali offerte. Ilcontinua a spingere per la cessione, ma la sensazione è quella di essere di fronte ad una telenovela potrebbe accompagnarci per tutta l'estate.