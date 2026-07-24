La volontà di Ruben Loftus-Cheek rischia di cambiare le strategie di mercato del Milan: ecco cosa sta succedendo intorno al centrocampista inglese
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Oltre a Leao, Gimenez, Estupinan e Tomori, c'è anche Ruben Loftus-Cheek sulla lista dei partenti del Milan. Il centrocampista inglese non rientra nei piani di Amorim, che se ne priverebbe volentieri per finanziare l'acquisto di un mediano più congeniale al suo calcio. Il giocatore, però, ha un piano per continuare il proprio percorso in rossonero.
I numeri di Loftus-Cheek al MilanPrelevato dal Chelsea nell'estate del 2023 per 19 milioni di euro, l'avventura di Loftus-Cheek al Milan è stata caratterizzata da alti e bassi. La stagione più prolifica resta la prima, che l'inglese ha chiuso con 10 reti e 2 assist in 40 presenze. Un ottimo inizio, ma l'esonero di Stefano Pioli ha ridimensionato il suo ruolo all'interno della squadra. Le due annate successive sono state caratterizzate da continui problemi fisici, che non gli hanno mai permesso di trovare la migliore condizione. Dopo tre anni in Italia, il bilancio è di 13 gol e 4 assist in 100 presenze.
Il contratto in scadenza nel 2027Tra i fattori che spingono il Milan ad una cessione in questa sessione di mercato c'è l'imminente scadenza del contratto. L'accordo che lega Loftus-Cheek al club rossonero terminerà il 30 giugno 2027, dopodiché, il giocatore sarà libero di accordarsi con una squadra a parametro zero. Uno scenario che la dirigenza milanista vorrebbe assolutamente evitare, ma che non creerebbe alcun problema al centrocampista inglese.
La mossa che blocca la cessioneStando a quanto riferito da 'Calciomercato.com', Loftus-Cheek sarebbe convinto di poter far cambiare idea ad Amorim. L'obiettivo dell'inglese sarebbe quello di ritagliarsi uno spazio in squadra come alternativa sulla trequarti e avrebbe detto ai suoi agenti di non ascoltare eventuali offerte. Il Milan continua a spingere per la cessione, ma la sensazione è quella di essere di fronte ad una telenovela potrebbe accompagnarci per tutta l'estate.
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