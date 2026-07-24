Mentre la squadre è partita da Malpensa in direzione Glasgow (qui il video) per la sfida contro il Celtic, a Casa Milan si continua a lavorare sul mercato. Quattro club inglesi hanno messo gli occhi su Fikayo Tomori, considerato fuori dai piani di Amorim. Intanto, Ruben Loftus-Cheek sta facendo di tutto per provare a bloccare l'eventuale cessione. Aggiornamenti importanti anche sul futuro di Rafael Leao, in bilico tra la permanenza a Milano e l'addio in estate. Nel frattempo, il club rossonero continua a monitorare la situazione legata a Franco Mastantuono, trequartista argentino classe 2007 in uscita dal Real Madrid.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, quattro club di Premier League su Tomori

Stando a quanto riferito da 'Calciomercato.com', sulle tracce disi starebbero muovendo quattro club di Premier League. Le squadre in questione sono

Il contratto del giocatore andrà in scadenza il 30 giugno 2027: una situazione che non mette il Milan nella posizione di chiedere cifre esorbitanti per il suo cartellino. Per convincere il club rossonero, dunque, potrebbe bastare un'offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il centrale inglese è consapevole che, con l'arrivo di Mario Gila e l'imminente acquisto di Sankhoun Diawara, il suo ciclo milanese possa essere terminato ed è disposto ad ascoltare eventuali offerte.

Loftus-Cheek blocca la cessione

Chi non ha alcuna intenzione di lasciare Milano, invece, è. Il centrocampista inglese non rientra nei piani di, che se ne priverebbe volentieri per finanziare l'acquisto di un mediano più congeniale al suo calcio. Stando a quanto riferito da 'Calciomercato.com', il giocatore sarebbe convinto di poter far cambiare idea ad. L'obiettivo di Loftus-Cheek sarebbe quello di ritagliarsi uno spazio in squadra come alternativa sulla trequarti e avrebbe detto ai suoi agenti di non ascoltare eventuali offerte.

Tra i fattori che spingono il Milan ad una cessione in questa sessione di mercato c'è l'imminente scadenza del contratto. L'accordo che lega Loftus-Cheek al club rossonero terminerà il 30 giugno 2027, dopodiché, il giocatore sarà libero di accordarsi con una squadra a parametro zero. Uno scenario che la dirigenza milanista vorrebbe assolutamente evitare, ma che non creerebbe alcun problema al centrocampista inglese.

Leao può restare al Milan? Le ultime

Nella recente intervista rilasciata al podcast brasiliano 'PodahTV',ha dichiarato che ilper allenarsi con il resto della squadra. Il portoghese non ha chiuso le porte alla cessione, ma ha ribadito che per adesso è ancora un giocatore dele finché lo sarà si impegnerà al massimo.

Ulteriori indizi su una possibile permanenza sono stati rivelati da Matteo Moretto, che ha spiegato come il Milan non abbia ancora ricevuto alcuna offerta per Leao:

"Ad oggi non ci sono proposte concrete per Rafael Leao, soprattutto al Milan. Ci sono sondaggi e proposte verbali da Galatasaray e Fenerbahce a chi gestisce gli interessi del giocatore. La situazione è la stessa di qualche giorno fa e siamo in attesa di capire come si può sviluppare il futuro di Leao".

Suggestione Mastantuono

Stando a quanto riferito da 'Tuttosport', ilsarebbe tra le squadre maggiormente interessate a. Il Real intende mantenere ilripetendo la gestione riservata a Endrick, ceduto in prestito al Lione nella seconda parte della scorsa stagione. I 'Blancos' valuteranno esclusivamente proposte insenza inserire alcuna opzione di riscatto.

Il Milan non è l'unica squadra di Serie A interessata a Mastantuono: sulle tracce del trequartista argentino ci sono anche Fiorentina e Juventus. Anticipare la concorrenza sarà fondamentale per aggiudicarsi le prestazioni del classe 2007. Prima, però, Il club rossonero dovrà stabilire se accettare le rigide condizioni fissate dal Real Madrid, godendosi il giocatore per un anno senza alcuna opzione di riscatto o prelazione futura.