Milan, Sankhoun Diawara a un passo: occhio alla sorpresa sul suo ruolo

Non solo colpi per il presente, il Milan continua a pensare anche a rinforzare la rosa con gli occhi rivolti per il futuro. Non è un caso che il club abbia seguito per molto tempo Andrej Kostic, prima di prelevarlo e aggiungerlo alla rosa di Ruben Amorim. La giovane punta si sta giocando le sue carte con la prima squadra e un destino simile potrebbe averlo un altro talento, si tratta di Sankhoun Diawara, classe 2006, difensore centrale del Troyes.

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Il piano del Milan per Diawara: cifre e concorrenza dei Rangers

Le caratteristiche tecniche e le statistiche di Sankhoun Diawara

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il piano iniziale era quello di aggregarlo al, ma dovrebbe partire subito con i rossoneri guidati da. La trattativa è quasi chiusa e, sulla carta, potrebbe diventare il vice Pavlovic nei piani del club. A Casa Milan è seguito da tempo e piacerebbe sia perché di piede mancino, sia perché bravo nell'impostazione. Per acquistarlo la società rossonera ha messo sul tavolo. Decisiva la volontà del difensore che ha preferito un'esperienza in Serie A rispetto ai, una delle pretendenti.Sankhoun Diawara gioca come difensore centrale e, come detto, è un calciatore mancino, per questo viene impiegato nel centrosinistra del campo dove è bravo anche nell'impostazione della manovra dal basso. Nelgiocherebbe braccetto di sinistra. Alto 188 centimetri è molto bravo nel gioco aereo e in area di rigore. Abile nell'uno contro uno, sa leggere le azioni e reggere molto bene l'impatto fisico degli attaccanti. In Ligue 2 con la maglia del Troyes, ha giocato in stagione 14 partite di cui 12 da titolare con 1048 minuti in campo. 60,1 tocchi di media, a dimostrazione di essere spesso chiamato in causa quando c'è bisogno di gestire il pallone dal basso. 2,7 recuperi per partita. 5,1 (67%) di duelli vinti e 0,07 di dribbling subiti a partita (tutti i dati dal sito). Per il Milan sarebbe un colpo di prospettiva a una cifra iniziale di investimento davvero molto bassa.