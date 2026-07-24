Leão apre al Fenerbahçe: svolta per il Milan. Maxi stipendio e offerta per i rossoneri

Il mercato in entrata del Milan in questo momento è rallentato dal fatto che il club abbia bisogno prima di vendere alcuni giocatori.

Sfoltendo la rosa e rientrando dall'investimento da più 100 milioni di euro per Gila e Ramos, il Diavolo dovrebbe poi rinforzare la rosa di Ruben Amorim, con il primo obiettivo che resta quello di trovare un trequartista offensivo per il 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese.

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Il futuro di Rafael Leão: ciclo finito e spinta per la cessione

I dettagli della maxi offerta del Fenerbahçe per il numero 10

8 milioni di euro netti come base fissa

come base fissa più 1,5 milioni se supererà le 20 presenze,

se supererà le 20 presenze, altri 1,5 milioni se segnerà 15 gol

se segnerà 15 gol e un altro milione in caso di vittoria del campionato turco.

In uscita resta anche Rafael Leão : l'ala rossonera è stata per anni il punto di riferimento del club, ma ora il ciclo è finito e il Milan vuole fare cassa con la cessione del portoghese.Come scrive La Gazzetta dello Sport ilè pronto a fare sul serio per il numero 10 del Milan:

Questa la maxi offerta di stipendio per Leão da parte del club turco.

La valutazione del Milan e il ruolo di Jorge Mendes

I paletti del regolamento stranieri e il raduno a Perth

Lo snodo vitale per sbloccare le richieste di Ruben Amorim

un trequartista ,

, di un esterno di centrocampo

e di almeno un altro difensore.

Il Fenerbahçe vorrebbe chiudere al'operazione con il Milan: la valutazione potrebbe arrivare ad almeno 50 milioni di euro bonus compresi.Secondo la rosea, il(altro club in corsa per Leão) non vorrebbe investire certe cifre., il super agente portoghese, è l'intermediario che sta lavorando all'operazione: si sta spingendo per presentare il più in fretta possibile una proposta aUno dei problemi è rappresentato dalle regole del campionato turco che per ilprevedono per ogni formazione un massimo diIl Fenerbahçe deve quindi cedere prima di dare l'assalto a Leão dal quale ha incassato un'Continueranno comunque le trattative di mercato per il portoghese che, senza ulteriori novità nelle prossime ore, mercoledì è atteso aper iniziare gli allenamenti con il Milan.Per il Diavolo, la cessione del portoghese resta lo snodo più importante per 'sbloccare' il mercato in entrata: Amorim ha bisogno di

Incassare circa 50 milioni di euro da una singola partenza resta vitale per le strategie future del club.