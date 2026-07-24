Leão apre al Fenerbahçe: svolta per il Milan. Maxi stipendio e offerta per i rossoneri

Il Fenerbahçe fa sul serio per Rafael Leão: maxi offerta di stipendio e 50 milioni al Milan. Jorge Mendes accelera per sbloccare il mercato di Amorim
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Il mercato in entrata del Milan in questo momento è rallentato dal fatto che il club abbia bisogno prima di vendere alcuni giocatori.
Sfoltendo la rosa e rientrando dall'investimento da più 100 milioni di euro per Gila e Ramos, il Diavolo dovrebbe poi rinforzare la rosa di Ruben Amorim, con il primo obiettivo che resta quello di trovare un trequartista offensivo per il 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese.
Il futuro di Rafael Leão: ciclo finito e spinta per la cessioneIn uscita resta anche Rafael Leão: l'ala rossonera è stata per anni il punto di riferimento del club, ma ora il ciclo è finito e il Milan vuole fare cassa con la cessione del portoghese.
I dettagli della maxi offerta del Fenerbahçe per il numero 10Come scrive La Gazzetta dello Sport il Fenerbahçe è pronto a fare sul serio per il numero 10 del Milan:
- 8 milioni di euro netti come base fissa
- più 1,5 milioni se supererà le 20 presenze,
- altri 1,5 milioni se segnerà 15 gol
- e un altro milione in caso di vittoria del campionato turco.
Questa la maxi offerta di stipendio per Leão da parte del club turco.
La valutazione del Milan e il ruolo di Jorge MendesIl Fenerbahçe vorrebbe chiudere a titolo definitivo (niente prestito) l'operazione con il Milan: la valutazione potrebbe arrivare ad almeno 50 milioni di euro bonus compresi.
Secondo la rosea, il Galatasaray (altro club in corsa per Leão) non vorrebbe investire certe cifre.Jorge Mendes, il super agente portoghese, è l'intermediario che sta lavorando all'operazione: si sta spingendo per presentare il più in fretta possibile una proposta a Cardinale.
I paletti del regolamento stranieri e il raduno a PerthUno dei problemi è rappresentato dalle regole del campionato turco che per il 2026-27 prevedono per ogni formazione un massimo di 14 giocatori stranieri.
Il Fenerbahçe deve quindi cedere prima di dare l'assalto a Leão dal quale ha incassato un'apertura al trasferimento.
Continueranno comunque le trattative di mercato per il portoghese che, senza ulteriori novità nelle prossime ore, mercoledì è atteso a Perth per iniziare gli allenamenti con il Milan.
Lo snodo vitale per sbloccare le richieste di Ruben AmorimPer il Diavolo, la cessione del portoghese resta lo snodo più importante per 'sbloccare' il mercato in entrata: Amorim ha bisogno di
- un trequartista,
- di un esterno di centrocampo
- e di almeno un altro difensore.
Incassare circa 50 milioni di euro da una singola partenza resta vitale per le strategie future del club.
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