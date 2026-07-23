Il futuro di Rafael Leão è diventato il vero grande enigma dell'estate rossonera. Fin dallo scorso mese di maggio, l'attaccante portoghese ha manifestato in modo chiaro la volontà di lasciare il Milan. Il numero 10 considera ormai esaurito il suo percorso a Milano dopo sette anni intensi, arricchiti da 80 gol e 65 assist in 291 presenze, oltre alla conquista di uno Scudetto e di una Supercoppa Italiana.

La spaccatura, d'altronde, è reciproca. Anche il club di Via Aldo Rossi ha tutta l'intenzione di separarsi dal classe 1999 in questa sessione estiva. Da un lato pesano i fischi ricevuti dal giocatore da parte dei tifosi nella parte finale della scorsa stagione; dall'altro c'è la consapevolezza aziendale che un ciclo si sia definitivamente concluso. Ma il fattore decisivo, oggi, è soprattutto di natura tattica.

Calciomercato Milan: l'equivoco tattico nel 3-4-2-1 di Rúben Amorim

Nel nuovo scacchiere tattico disegnato danon esiste una collocazione naturale per le caratteristiche di Rafael Leão. Il tecnico portoghese adotta unche prevede l'impiego di due trequartisti sotto punta e nessun esterno offensivo puro.

Che l'allontanamento dalla corsia mancina — la sua "comfort zone" — sia deleterio per il rendimento del nativo di Almada è un dato di fatto già emerso chiaramente nella passata stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri: schierato nel 3-5-2, Leão ha visto dimezzarsi la propria efficacia in campo. Una separazione converrebbe a tutti, ma l'operazione si sta rivelando più complessa del previsto.

I conti del Milan e lo stand-by in Premier League e Liga

La dirigenza rossonera ha già investitoper assicurarsi le prestazioni didal PSG e didalla Lazio. Nei piani di Via Aldo Rossi, la cessione immediata del numero 10 avrebbe dovuto finanziare in larga parte questi massicci investimenti, ma finora non si è mosso nulla.

Leão ha espresso la preferenza per un trasferimento in Premier League o nella Liga spagnola. Tuttavia, club come Aston Villa, Chelsea, Manchester United, Tottenham e Barcellona si sono limitati a timidi sondaggi esplorativi, senza mai affondare il colpo o avviare una vera trattativa.

La tentazione Turchia: le ricche offerte di Galatasaray e Fenerbahçe

Galatasaray : pronto a offrire un quadriennale da 10 milioni di euro netti a stagione.

: pronto a offrire un quadriennale da 10 milioni di euro netti a stagione. Fenerbahçe: disposto a spingersi fino a 12 milioni di euro all'anno per quattro stagioni.

Le uniche proposte concrete sul tavolo dell'entourage del portoghese sono arrivate dalla Saudi Pro League e dalla Süper Lig turca, destinazioni che l'attaccante ha inizialmente scartato. Nelle ultime ore, però, si registrano i primi segnali di apertura verso una soluzione a Istanbul, dove è in corso

Al momento, però, nessuno dei due club turchi ha avviato contatti ufficiali e concreti con il Milan, che non ha intenzione di svendere il proprio patrimonio.

Prezzo, formule di cessione e la scadenza del 29 luglio

Il contratto di Leão scadrà il. La clausola rescissoria da 175 milioni di euro è ormai scaduta, essendo valida soltanto dal 1° al 15 luglio di ogni anno. Il Milan valuta il cartellino del giocatore intorno ai, ma la sensazione diffusa è che la dirigenza potrebbe accontentarsi dipur di sbloccare la situazione.

Oltre alla cessione a titolo definitivo, i rossoneri potrebbero aprire alla formula di un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto fissato per l'estate 2027. Questo, in effetti, è quanto riferito nelle ultime ore anche da Yağız Sabuncuoğlu, famoso giornalista turco esperto di mercato, che, in merito alla situazione di Leão, ha detto quanto segue.

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"Rafael Leã0 è stato proposto al Fenerbahçe dal suo club. Se il giocatore decidesse definitivamente di venire in Turchia, anche il Fenerbahçe potrebbe entrare in quest'equazione. Anche il Galatasaray si è informato sulle condizioni del giocatore. Per Leão la richiesta del Milan è di circa circa 50 milioni per il cartellino. Il Milan è favorevole anche a offerte con acquisto obbligatorio, tipo 5 milioni di prestito più 45 milioni di obbligo di riscatto. L’agente George Gardi ha ricevuto l'autorizzazione dal Milan per negoziare un accordo con Fenerbahçe e Galatasaray. Leão è stato proposto al Fenerbahçe. Se dovesse aprire alla Turchia, anche il Fenerbahçe potrebbe entrare in gioco per lui".

Se non ci saranno accelerate improvvise in settimana, mercoledì 29 luglio Leão si presenterà regolarmente a Perth, in Australia, per aggregarsi alla tournée della squadra. Un intoppo non da poco per Amorim: senza la partenza del portoghese, il mercato in entrata per il nuovo trequartista mancino rimarrà inevitabilmente bloccato.