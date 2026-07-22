Il futuro professionale di Rafael Leão potrebbe clamorosamente svilupparsi a Istanbul, ma non con i colori giallorossi del Galatasaray. Nelle ultime ore si è infatti registrato un inserimento prepotente ed improvviso da parte degli storici rivali cittadini del Fenerbahçe. A rivelare questa importante indiscrezione di calciomercato è Orazio Accomando, giornalista sportivo di SportMediaset ed esperto di trattative, attraverso un aggiornamento condiviso sul proprio profilo ufficiale sul social network X. I gialloblù, nonostante abbiano già formalizzato l'acquisto di Mason Greenwood, stanno tentando il tutto per tutto per assicurarsi anche il talento nativo di Almada.

Derby di mercato a Istanbul: il Fenerbahçe pianifica il vertice decisivo

Il tempismo del club turco riflette un momento di grande entusiasmo sportivo. Nella serata di ieri, infatti, il Fenerbahçe ha superato per 1-0 i polacchi del Górnik Zabrze nella sfida d'andata valida per il secondo turno preliminare di Champions League, grazie a una splendida rete siglata su calcio di punizione da Anderson Talisca. Spinti da questo successo europeo, i vertici dei "Canarini Gialli" hanno riallacciato immediatamente i contatti con l'entourage dell'attaccante portoghese.

Secondo quanto riferito da Accomando, l'accelerazione della dirigenza turca è concreta: per la giornata di domani è stato già pianificato e fissato un incontro ufficiale con gli avvocati che curano gli interessi di Leão, mirato a presentare i dettagli del progetto sportivo ed economico.

Cifre da capogiro: la proposta del Fenerbahçe supera il Galatasaray

I dettagli finanziari della proposta formulata dal Fenerbahçe testimoniano la volontà di sbaragliare definitivamente la concorrenza locale ed internazionale. Se il Galatasaray aveva messo sul piatto, la dirigenza del Fenerbahçe ha deciso di alzare sensibilmente la posta in palio.

L'offerta destinata al numero 10 rossonero prevede un accordo di durata quadriennale (con scadenza fissata al 30 giugno 2030) sulla base di ben 12 milioni di euro netti a stagione più corposi bonus legati al rendimento di squadra e personale. Una cifra astronomica che potrebbe far vacillare definitivamente le ultime riserve dell'esterno lusitano.

La posizione del Milan: valutazione fissa e apertura sulle formule

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Sul fronte societario, tuttavia, la trattativa deve ancora registrare i primi passi formali. Al momento non si segnalano infatti contatti ufficiali diretti tra i vertici del Fenerbahçe e la dirigenza del. La posizione di via Aldo Rossi in merito alla cessione del proprio gioiello rimante assolutamente rigida e lineare.Per privarsi a titolo definitivo del calciatore portoghese, blindato da un contratto valido fino al 30 giugno 2028, il club rossonero richiede una base economica compresa tra i. Resta adesso da capire se, davanti a un eventuale accordo totale tra Leão e i "Canarini Gialli", il Milan accetterà di prendere in esame anche formule di trasferimento differenti dal pagamento immediato, valutando ad esempio la concessione di un prestito oneroso di cifre elevate vincolato a un obbligo di riscatto definitivo.