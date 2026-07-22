Il calciomercato estivo del Milan rischia di incrociare una frenata sul fronte dei giovani talenti internazionali. Arrivano infatti aggiornamenti cruciali dalla Germania in merito al futuro di Kōnstantinos Karetsas, trequartista greco classe 2007 di proprietà del KRC Genk. Il giocatore, da tempo inserito nella lista dei desideri dei rossoneri, è ora molto vicino al Borussia Dortmund, pronto a sferrare l'attacco decisivo.

Il blitz del Borussia Dortmund a Genk: i dettagli dell'offerta

Secondo quanto rivelato dal giornalista Patrick Berger di Sky Sport Deutschland , nella giornata di ieri (martedì 21 luglio) si è tenuto un importante summit di mercato direttamente a Genk, in Belgio. Lars Ricken e Nils-Ole Book, rispettivamente direttore generale e direttore sportivo del, hanno incontrato il DS belga Dimitri De Condé con l'obiettivo di sbloccare la trattativa.

Dopo aver incassato due rifiuti per due precedenti proposte da 25 e 30 milioni di euro, il club della Ruhr ha alzato la posta in palio. La nuova offerta presentata dai tedeschi supera di poco la soglia dei 30 milioni di euro come base fissa, a cui sono stati aggiunti corposi bonus e una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Una mossa che avvicina sensibilmente il Dortmund alla richiesta ufficiale del Genk, fissata a 35 milioni di euro più bonus.

La preferenza di Karetsas e il fattore logistico

Il Genk è consapevole della volontà del ragazzo. Karetsas ha già raggiunto un'intesa di massima con il BvB per la firma di un contratto di cinque anni valido fino al. Il talento ellenico, che compirà 19 anni il prossimo 19 novembre, individua nel Signal Iduna Park la destinazione ideale per la propria crescita professionale, atteso che il club tedesco rappresenta storicamente una delle migliori vetrine europee per la valorizzazione dei giovani calciatori.

Oltre alle motivazioni puramente sportive, sussiste un fattore logistico extra-campo tutt'altro che trascurabile: la distanza stradale tra Genk e Dortmund è di appena 117 chilometri, traducibile in circa due ore di automobile. Questo permetterebbe al trequartista e alla sua famiglia di rimanere geograficamente vicini, facilitando l'ambientamento nel nuovo campionato e nella nuova realtà.

Il Milan resta alla finestra: il legame con la cessione di Leão

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Quali sono, a questo punto, le reali marini di manovra del Milan? La dirigenza di Via Aldo Rossi continua a monitorare la situazione ma si trova in una posizione di svantaggio temporale. Per poter pareggiare l'offerta del Borussia Dortmund e inserirsi concretamente nella corsa a Karetsas, il Diavolo ha la necessità assoluta di sfoltire la rosa e accumulare liquidità attraverso le cessioni degli esuberi, prima fra tutte quella diSenza l'incasso derivante dalla partenza del portoghese, l'operazione Karetsas rischia di sfumare definitivamente. Uno scenario che complicherebbe i piani tattici del nuovo allenatore Rúben Amorim. Dopo aver preso atto della scelta di Mattia Liberali di accasarsi al Como, il tecnico lusitano vedrebbe sfumare un altro profilo ideale per ricoprire il ruolo di trequartista d'inserimento nel suo, una casella ritenuta fondamentale per lo sviluppo del gioco rossonero in vista della nuova stagione.