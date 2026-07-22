Milan Primavera, Comotto: "Tonali è un amico. Mi ispiro a ..." | VIDEO

Il nuovo corso del Milan targato RedBird per la stagione 2026-2027 si poggia su linee guida chiare: investimenti mirati su profili di spessore internazionale, come gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila, e una valorizzazione totale dei migliori prodotti del proprio settore giovanile. Una strategia d'azione che nasce anche da una precisa lezione di mercato legata al recente passato.

Il retroscena su Mattia Liberali e il nuovo diktat di Gerry Cardinale

Il proprietario del club,, e il tecnicohanno tentato fino all'ultimo di riportare a Milanello il talento di. Il fantasista originario di Lissone, ceduto in precedenza al Catanzaro dalla vecchia gestione dirigenziale, era un obiettivo dichiarato del neo-allenatore lusitano, desideroso di cucirgli addosso un ruolo di primo piano nel suo scacchiere tattico.

Nonostante l'apprezzamento per il forte interesse mostrato, il classe 2007 ha preferito sposare il progetto tecnico del Como guidato da Cesc Fàbregas, attratto dalla vetrina della Champions League. Da questo scenario è scaturito il perentorio diktat di Cardinale per l'intera area sportiva: "Mai più casi Liberali al Milan". La scelta di affidare la panchina ad Amorim risponde esattamente a questa esigenza, vista la sua comprovata capacità nel lanciare e valorizzare i giovani, come ampiamente dimostrato durante il ciclo vincente allo Sporting Lisbona.

I giovani aggregati in Prima Squadra nel ritiro estivo

Portieri : Léo Paul Bouyer e Matteo Pittarella;

: Léo Paul Bouyer e Matteo Pittarella; Difensori : il terzino sinistro Berkay Karaca ( attualmente ai box dopo un intervento chirurgico al piede );

: il terzino sinistro Berkay Karaca ( ); Centrocampisti : Christian Comotto;

: Christian Comotto; Trequartisti : Alphadjo Cissè, Aurelien Guernier, Lorenzo Ossola e Yahya Idrissi-Regragui;

: Alphadjo Cissè, Aurelien Guernier, Lorenzo Ossola e Yahya Idrissi-Regragui; Attaccanti: Francesco Camarda e Andrej Kostić.

Blindatura totale: in arrivo i rinnovi per Comotto e Camarda fino al 2031

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In questa prima fase del ritiro pre-campionato, l'allenatore portoghese sta visionando attentamente le migliori promesse del vivaio per valutarne l'inserimento in pianta stabile. Tra i convocati che si stanno allenando con regolarità insieme alla Prima Squadra figurano diversi profili interessanti divisi per reparto:La risposta più tangibile alla nuova filosofia societaria investe direttamente. Entrambi i calciatori, nati nel 2008, sono rientrati alla base dopo le rispettive esperienze formative in prestito: il centrocampista ha militato allo Spezia in Serie B, mentre l'attaccante ha accumulato minuti preziosi in Serie A con la maglia del Lecce.L'agenzia che cura i loro interessi, la GR Sports, ha raggiunto un accordo totale con la dirigenza di Via Aldo Rossi per il prolungamento dei rispettivi contratti. Comotto e Camarda si legheranno al Diavolo con un accordo a lungo termine valido fino al. La firma sul contratto di Christian Comotto è prevista nel corso del pomeriggio di oggi , con il relativo annuncio ufficiale atteso in serata.

Resta ora da capire quale sarà la gestione logistica dei due millennial nel prosieguo dell'estate. Nelle prossime settimane Rúben Amorim deciderà se trattenerli a Milanello inserendoli stabilmente nelle rotazioni della rosa o se avallare una nuova cessione a titolo temporaneo per permettere loro di giocare con maggiore regolarità.