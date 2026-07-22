La notizia che tutto il popolo rossonero aspettava trova finalmente conferme unanimi sulle pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Luka Modrić ha deciso di esercitare l'opzione di rinnovo annuale inserita nel suo contratto, legandosi al Milan anche per la stagione 2026-2027. Una scelta di cuore e di ambizione per il fuoriclasse croato classe 1985. Manca solo l'ufficialità.

I dettagli economici e le tempistiche dell'annuncio ufficiale

Dal punto di vista finanziario, l'operazione è stata condotta e finalizzata dall'agente Uros Janković. Il Pallone d'Oro 2018 percepirà lo stesso ingaggio dello scorso anno, pari alegati agli obiettivi di squadra. Per l'ufficialità e la pubblicazione dei contenuti social dedicati bisognerà pazientare ancora circa 48 ore, il tempo tecnico necessario per sistemare gli ultimi dettagli burocratici.

Modrić, attualmente in un periodo di meritato riposo dopo le fatiche stagionali, non farà tappa a Milano per apporre la firma sul nuovo contratto, che verrà siglato a distanza. Il centrocampista croato si aggregherà al gruppo direttamente in Australia, dove il Diavolo volerà per la tournée pre-campionato, culminante nel prestigioso derby di Perth contro l'Inter in programma mercoledì 5 agosto.

Il ruolo di Cardinale, Ibrahimović e la promessa di Rúben Amorim

Dietro la decisione di Modrić di continuare per un'altra stagione dopo l'esperienza dei Mondiali c'è stato un fortissimo pressing societario. Il proprietario, il Senior Advisore il nuovo tecnicosi sono spesi in prima persona per fargli capire la centralità del suo ruolo nello spogliatoio.

Il fuoriclasse ex Real Madrid non voleva congedarsi dal calcio italiano ed europeo con l'amarezza della mancata qualificazione alla Champions League. Il suo obiettivo per il 2027 è chiaro: riportare il Milan nell'élite europea e arricchire la sua leggendaria bacheca con l'unico trofeo internazionale che ancora gli manca, l'Europa League. Nel colloquio privato con Amorim, il giocatore ha ricevuto ampie rassicurazioni sul fatto che la squadra competerà ai massimi livelli per la conquista dello Scudetto.

La gestione del minutaggio: il nuovo piano tattico concordato

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Se nella sua prima stagione in rossonero sotto la guida di Massimiliano Allegri il croato è stato un titolare inamovibile (raccogliendo ben 37 presenze complessive tra Serie A, Supercoppa Italiana e Coppa Italia per un totale di 2.864 minuti giocati, conditi da 2 gol e 3 assist), lo scenario per l'annata alle porte sarà fisiologicamente differente.A fronte degli impegni ravvicinati tra campionato ed Europa League, Amorim e Modrić hanno stabilito un patto d'azione per una. Il croato fungerà da valore aggiunto nei momenti chiave della stagione, garantendo freschezza lucida nei big match e agendo da vero mentore per i tanti giovani presenti in rosa.