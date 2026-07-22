Il centrocampista classe 2003 rompe gli indugi in Scozia e cambia procura. Piace a Rúben Amorim per duttilità e fisicità, ma la concorrenza è serrata
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione
Il casting per la nuova mediana del Milan si arricchisce di un profilo internazionale di primissimo piano. Mentre la dirigenza rossonera lavora intensamente sul fronte delle uscite per sbloccare l'arrivo di nuovi giocatori, gli scout di Via Aldo Rossi hanno acceso i riflettori sulla Premiership scozzese. Il nome nuovo sul taccuino della dirigenza è quello di Arne Engels, talentuoso centrocampista belga in forza al Celtic Glasgow.
Classe 2003, il ventiduenne di Dendermonde è reduce da una stagione straordinaria in Scozia, culminata con la conquista del Double nazionale. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni dei principali top club europei, scatenando una vera e propria asta internazionale che vede coinvolta anche la Serie A.
I dettagli dell'affare: il cambio di agente e il prezzo del CelticL'indizio definitivo sulla volontà del giocatore di compiere il grande salto è arrivato direttamente dalle scrivanie dei procuratori. Engels ha infatti recentemente modificato la propria struttura di rappresentanza, firmando con l'agenzia DWMA proprio con l'obiettivo di facilitare il suo trasferimento in uno dei principali campionati europei in questa sessione estiva di mercato. Il calciatore, legato agli Hoops da un contratto fino al 30 giugno 2028, ha già manifestato alla dirigenza di Glasgow il desiderio di misurarsi con una nuova realtà sportiva.
Dal punto di vista economico, il Celtic ha inizialmente fissato una richiesta record attorno ai 30 milioni di euro (circa 26 milioni di sterline). Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, il club scozzese potrebbe scendere a più miti consigli ed accettare una base fissa leggermente inferiore, compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro più bonus, pur di concludere l'operazione in tempi brevi.
Caratteristiche tattiche: perché Engels piace a Rúben AmorimL'identikit di Arne Engels si sposa alla perfezione con i principi calcistici della nuova guida tecnica rossonera. Nel 3-4-2-1, quindi nel dinamico centrocampo a due che ha in mente Rúben Amorim, il belga offrirebbe doti uniche:
- Duttilità totale: nasce come moderno numero 8 box-to-box, ma possiede i tempi di gioco per agire sia da schermo davanti alla difesa che da mezzala di inserimento.
- Intelligenza e mobilità: struttura fisica importante (185 centimetri) abbinata a una pulizia tecnica nello stretto che gli permette di ripulire con efficacia la prima transizione.
- Esperienza europea: nonostante la giovane età, ha già accumulato minutaggio pesante e personalità nei palcoscenici continentali più caldi.
Un'asta europea: lo spauracchio Tottenham e i rivali italianiLa strada per il Milan, tuttavia, si preannuncia decisamente in salita a causa della folta e ricca concorrenza. Nelle ultime ore, sul gioiello del Celtic è piombato con forza il Tottenham. Gli Spurs, sotto la guida strategica di Roberto De Zerbi, lo hanno individuato come il rinforzo ideale per completare il centrocampo e sono pronti a far valere la superiore potenza di fuoco economica della Premier League.
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