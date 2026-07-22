Il casting per la nuova mediana del Milan si arricchisce di un profilo internazionale di primissimo piano. Mentre la dirigenza rossonera lavora intensamente sul fronte delle uscite per sbloccare l'arrivo di nuovi giocatori, gli scout di Via Aldo Rossi hanno acceso i riflettori sulla Premiership scozzese. Il nome nuovo sul taccuino della dirigenza è quello di Arne Engels, talentuoso centrocampista belga in forza al Celtic Glasgow.

Classe 2003, il ventiduenne di Dendermonde è reduce da una stagione straordinaria in Scozia, culminata con la conquista del Double nazionale. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni dei principali top club europei, scatenando una vera e propria asta internazionale che vede coinvolta anche la Serie A.

I dettagli dell'affare: il cambio di agente e il prezzo del Celtic

L'indizio definitivo sulla volontà del giocatore di compiere il grande salto è arrivato direttamente dalle scrivanie dei procuratori. Engels ha infatti recentemente modificato la propria struttura di rappresentanza, firmando con l'agenziaproprio con l'obiettivo di facilitare il suo trasferimento in uno dei principali campionati europei in questa sessione estiva di mercato. Il calciatore, legato aglida un contratto fino al 30 giugno 2028, ha già manifestato alla dirigenza di Glasgow il desiderio di misurarsi con una nuova realtà sportiva.

Dal punto di vista economico, il Celtic ha inizialmente fissato una richiesta record attorno ai 30 milioni di euro (circa 26 milioni di sterline). Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, il club scozzese potrebbe scendere a più miti consigli ed accettare una base fissa leggermente inferiore, compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro più bonus, pur di concludere l'operazione in tempi brevi.

Caratteristiche tattiche: perché Engels piace a Rúben Amorim

Duttilità totale : nasce come moderno numero 8 box-to-box , ma possiede i tempi di gioco per agire sia da schermo davanti alla difesa che da mezzala di inserimento.

: nasce come moderno numero 8 , ma possiede i tempi di gioco per agire sia da schermo davanti alla difesa che da mezzala di inserimento. Intelligenza e mobilità : struttura fisica importante (185 centimetri) abbinata a una pulizia tecnica nello stretto che gli permette di ripulire con efficacia la prima transizione.

: struttura fisica importante (185 centimetri) abbinata a una pulizia tecnica nello stretto che gli permette di ripulire con efficacia la prima transizione. Esperienza europea: nonostante la giovane età, ha già accumulato minutaggio pesante e personalità nei palcoscenici continentali più caldi.

Un'asta europea: lo spauracchio Tottenham e i rivali italiani

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L'identikit di Arne Engels si sposa alla perfezione con i principi calcistici della nuova guida tecnica rossonera. Nel 3-4-2-1, quindi nel dinamico centrocampo a due che ha in mente, il belga offrirebbe doti uniche:La strada per il Milan, tuttavia, si preannuncia decisamente in salita a causa della folta e ricca concorrenza. Nelle ultime ore, sul gioiello del Celtic è piombato con forza il. Gli, sotto la guida strategica di Roberto De Zerbi, lo hanno individuato come il rinforzo ideale per completare il centrocampo e sono pronti a far valere la superiore potenza di fuoco economica della Premier League.Non solo Inghilterra: anche in Italia il duello è serratissimo. Su Engels si registrano infatti il sondaggio della– che lo valuta come alternativa di lusso in mediana – e del. Il Milan resta alla finestra, forte del gradimento della piazza e della vetrina della prossima Europa League. Conscio, però, che per affondare il colpo decisivo servirà prima accelerare i tempi sul mercato delle cessioni.