Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Il Milan è alla ricerca di colpi in questa sessione di calciomercato: i rossoneri hanno bisogno di vendere in questo momento, anche solo per sfoltire un po' la rosa. Poi sarà il tempo dell'assalto al trequartista, la priorità individuata da Ruben Amorim dopo gli arrivi 'flash' di Ramos per l'attacco e Gila per la difesa. Non solo nuovi arrivi, il Diavolo pensa anche ai rinnovi e ai giovani talenti in casa.

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L'esclusiva sui rinnovi in casa Milan: blindati i gioielli del vivaio

I profili di Camarda e Comotto e i piani di Ruben Amorim

Francesco Camarda è un attaccante classe 2008 che deve ancora crescere, ma che può già dare un suo grande contributo al Milan di Amorim. Da capire quale sarà il suo futuro immediato: la scelta sarà presa dall'allenatore portoghese, ma non è escluso che possa essere un'alternativa a Ramos.

è un attaccante classe 2008 che deve ancora crescere, ma che può già dare un suo grande contributo al Milan di Amorim. Da capire quale sarà il suo futuro immediato: la scelta sarà presa dall'allenatore portoghese, ma non è escluso che possa essere un'alternativa a Ramos. Christian Comotto è anch'egli un classe 2008, ma è un mediano davvero talentuoso e con una prospettiva di crescita davvero importante.

Dopo aver raggiunto l'accordo per un'altra stagione con Luka Modric , il club blinda anche due dei più brillanti talenti che il Milan ha in rosa in questo momento. Grazie al lavoro di, la redazione dipuò confermare che è tutto fatto per due rinnovi importantissimi in casa Milan: manca solo l'annuncio del nuovo contratto fino al 2031 perDue conferme cruciali per il presente e il futuro del club:

Come Camarda, anche Comotto ha tutte le possibilità di restare in prima squadra già a partire da questa stagione. Quel che è certo è che il Milan crede fermamente nel talento di entrambi i giovani e non vuole perdere per nessuna ragione il controllo sui due cartellini. Il loro futuro (e probabilmente anche il presente) è colorato di rossonero.