Calciomercato Milan, dalle informazioni raccolte da Pianeta Milan, manca solo l'ufficialità per i rinnovi di Camarda e Comotto. Ecco i dettagli
Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan
Il Milan è alla ricerca di colpi in questa sessione di calciomercato: i rossoneri hanno bisogno di vendere in questo momento, anche solo per sfoltire un po' la rosa. Poi sarà il tempo dell'assalto al trequartista, la priorità individuata da Ruben Amorim dopo gli arrivi 'flash' di Ramos per l'attacco e Gila per la difesa. Non solo nuovi arrivi, il Diavolo pensa anche ai rinnovi e ai giovani talenti in casa.
L'esclusiva sui rinnovi in casa Milan: blindati i gioielli del vivaioDopo aver raggiunto l'accordo per un'altra stagione con Luka Modric, il club blinda anche due dei più brillanti talenti che il Milan ha in rosa in questo momento. Grazie al lavoro di Stefano Bressi, la redazione di Pianeta Milan può confermare che è tutto fatto per due rinnovi importantissimi in casa Milan: manca solo l'annuncio del nuovo contratto fino al 2031 per Francesco Camarda e Christian Comotto.
I profili di Camarda e Comotto e i piani di Ruben AmorimDue conferme cruciali per il presente e il futuro del club:
- Francesco Camarda è un attaccante classe 2008 che deve ancora crescere, ma che può già dare un suo grande contributo al Milan di Amorim. Da capire quale sarà il suo futuro immediato: la scelta sarà presa dall'allenatore portoghese, ma non è escluso che possa essere un'alternativa a Ramos.
- Christian Comotto è anch'egli un classe 2008, ma è un mediano davvero talentuoso e con una prospettiva di crescita davvero importante.
Come Camarda, anche Comotto ha tutte le possibilità di restare in prima squadra già a partire da questa stagione. Quel che è certo è che il Milan crede fermamente nel talento di entrambi i giovani e non vuole perdere per nessuna ragione il controllo sui due cartellini. Il loro futuro (e probabilmente anche il presente) è colorato di rossonero.
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