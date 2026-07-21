Gonçalo Ramos al Milan resta, al momento, il colpo più importante del mercato di Serie A: più di 70 milioni spesi dal club rossonero per il cartellino della prima punta portoghese, strappata al PSG. Cifra elevata e assoluto record per il Milan. Una trattativa che ha fatto parlare molto, proprio a causa dell'investimento alto da parte del Diavolo. Sicuramente il prezzo non può essere ritenuto basso, ma è davvero così alto? Andiamo a vedere cosa sta succedendo in questi giorni nel mercato europeo.

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I parametri del mercato inglese ed europeo a confronto

Nico Jackson , invece, ha deluso nella sua annata in Bundesliga con il Bayern Monaco.

, invece, ha deluso nella sua annata in Bundesliga con il Bayern Monaco. Nonostante questo, il Chelsea chiede più di 70 milioni di euro.

Come riportato dal giornalista Ben Jacobs su X, la richiesta del Chelsea per l'attaccanteè di 65 milioni di sterline, al cambio 76,4 milioni di euro. Parliamo poi di, che il West Ham sta cedendo all'Al Hilal per la bellezza di, come riportato da Gianluca Di Marzio. Una cifra incredibile per un esterno che in stagione ha segnato 5 gol con 2 assist in Premier League. La Roma si era spinta comunque a una cifra importante per l'olandese, circa 50 milioni di euro.

Per non parlare poi delle cifre astronomiche che vengono spese in Premier League: sempre il Chelsea che ha preso Rogers (trequartista inglese) per circa 140 milioni di euro, mentre il Tottenham ha superato il muro dei 100 milioni di euro per strappare Sandro Tonali al Newcastle. E questi sono solo alcuni esempi, ma il punto è chiaro.

Il valore reale di Gonçalo Ramos nello scacchiere rossonero

Il calciomercato è cambiato e se un club vuole puntare a giocatori importanti deve spendere e anche tanto, specialmente quando bussi alle porte di un club come il PSG (guardate la fatica che sta facendo la Juventus per liberare Kolo Muani).

Gonçalo Ramos è stato pagato molto da parte del Milan, ma è una prima punta che ha dimostrato di poter fare la differenza anche con la squadra più forte d'Europa nelle ultime due stagioni. Sul mercato era la prima punta più forte comprabile. Sono 45 i gol segnati dal portoghese con il PSG ed è difficile trovare una prima punta importante a una cifra bassa, basti vedere le cifre.

Il clamore mediatico che si è creato al momento dell'acquisto di Ramos da parte del Milan resta troppo elevato: il mercato di oggi è questo e, visti i prezzi, il costo del portoghese è perfettamente in linea, se non più basso del normale.