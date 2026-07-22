Giornata intensa a Casa Milan, dove nel corso del pomeriggio Christian Comotto ha messo la firma sul rinnovo di contratto. Dall'altra parte di Milano, al Flagship Store di Via Dante, Mario Gila ha incontrato i tifosi rossoneri. Poco prima, il difensore spagnolo aveva rilasciato alcune dichiarazioni interessanti in conferenza stampa. Si smuove anche il mercato, con due club turchi che hanno dato il via ad una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni di Rafael Leao. In entrata, il club di Via Aldo Rossi starebbe valutando un nuovo tentativo per Kerim Alajbegovic, soprattutto se Kōnstantinos Karetsas dovesse saltare definitivamente.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, il rinnovo di Comotto

Christiano Comotto, centrocampista classe 2008, si è recato a Casa Milan nel pomeriggio per mettere la firma sul rinnovo di contratto. Il giovane talento cresciuto a Vismara è pronto a prolungare la propria esperienza in rossonero fino al 30 giugno 2030. È atteso a breve l'annuncio ufficiale del club. Qui il video del suo arrivo riportato in esclusiva da PianetaMilan. Come appreso dalla nostra redazione, nella giornata di domani, giovedì 23 luglio, sarà la volta di Francesco Camarda. L'attaccante classe 2008, di rientro dal prestito al Lecce, firmerà un rinnovo di contratto con il Milan fino al 2031. Due operazioni che confermano la volontà di tutelare il patrimonio giovanile del club ed evitare nuovi casi Liberali.

Torna di moda Alajbegovic

Se la pista che porta a Kōnstantinos Karetsas rischia di tramontare, c'è un vecchio pallino del Milan che potrebbe tornare di moda. Il Borussia Dortmund, infatti, è pronto a chiudere per il talento greco del Genk. Nel frattempo, però, la trattativa tra l'Atalanta e Kerim Alajbegovic si fa sempre più complicata. Uno scenario che potrebbe portare il club rossonero a prendere una decisione drastica: mollare la presa su Karetsas per inserirsi con forza nella corsa al trequartista bosniaco classe 2007. Il valore di Alajbegovic su 'Transfermarkt' è di 25 milioni di euro. Il contratto fino al 2031 e l'abbondanza di richieste, tuttavia, mettono il Bayer Leverkusen nelle condizioni di chiedere una cifra superiore. La sensazione è che un'offerta da 30/35 milioni potrebbe essere sufficiente a convincere il club tedesco a liberare il trequartista bosniaco. Sulle tracce del giocatore si stanno muovendo anche Fiorentina e Juventus. Anticipare la concorrenza sarà fondamentale per evitare di scatenare un'asta che farebbe lievitare ulteriormente il prezzo.

Leao tra Fenerbahce e Galatasaray

Se il Galatasaray aveva messo sul piatto un contratto quadriennale da, il Fenerbahçe ha deciso di alzare sensibilmente la posta in palio. Secondo il giornalista di 'Sportmediaset' Orazio Accommando, i 'Canarini Gialli' avrebbero offerto a

Per privarsi a titolo definitivo del calciatore portoghese, blindato da un contratto valido fino al 30 giugno 2028, il club rossonero richiede una cifra compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro.

Le parole di Gila