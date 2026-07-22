Il rinnovo di Comotto, la pista Alajbegovic che si riaccende, il testa a testa tra Galatasaray e Fenerbahce per Leao e le parole di Gila: le Top News sul Milan
Milan, Gila: "Mi ha convinto Amorim. Ecco dove preferisco giocare" | VIDEO PM
Giornata intensa a Casa Milan, dove nel corso del pomeriggio Christian Comotto ha messo la firma sul rinnovo di contratto. Dall'altra parte di Milano, al Flagship Store di Via Dante, Mario Gila ha incontrato i tifosi rossoneri. Poco prima, il difensore spagnolo aveva rilasciato alcune dichiarazioni interessanti in conferenza stampa. Si smuove anche il mercato, con due club turchi che hanno dato il via ad una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni di Rafael Leao. In entrata, il club di Via Aldo Rossi starebbe valutando un nuovo tentativo per Kerim Alajbegovic, soprattutto se Kōnstantinos Karetsas dovesse saltare definitivamente.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Milan, il rinnovo di Comotto
Torna di moda Alajbegovic
Leao tra Fenerbahce e GalatasaraySe il Galatasaray aveva messo sul piatto un contratto quadriennale da 10 milioni di euro netti a stagione, il Fenerbahçe ha deciso di alzare sensibilmente la posta in palio. Secondo il giornalista di 'Sportmediaset' Orazio Accommando, i 'Canarini Gialli' avrebbero offerto a Leao 12 milioni di euro netti a stagione più bonus.
Per privarsi a titolo definitivo del calciatore portoghese, blindato da un contratto valido fino al 30 giugno 2028, il club rossonero richiede una cifra compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro.
Le parole di GilaNel pomeriggio, Mario Gila ha incontrato i tifosi al Flagship Store di Via Dante (MI). Tra autografi, foto ed entusiasmo del popolo rossonero, il difensore spagnolo classe 2000 ha concesso anche alcune dichiarazioni interessanti sui suoi primi giorni a Milano. L'ex centrale della Lazio ha parlato del suo impatto con il mondo Milan, prima di svelare alcuni dettagli tattici sul calcio di Amorim e il suo possibile ruolo nella difesa a tre del tecnico portoghese. Qui la conferenza stampa integrale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA