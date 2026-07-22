Non solo Mastantuono: chi sono e dove andranno i 18enni più forti | VIDEO

Il Milan è alla ricerca di un trequartista di piede mancino per rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim. Con Karetsas a un passo dal Borussia Dortmund, il club rossonero ha già iniziato a guardarsi intorno per sondare alcune possibili alternative. Il nome emerso nelle ultime ore è quello di Franco Mastantuono, trequartista argentino classe 2007 attualmente in forza al Real Madrid.

La stagione di Mastantuono al Real Madrid

Mourinho spinge per il prestito: Mastantuono dà il via libera

Calciomercato, l'interesse del Milan per Mastantuono e la possibile formula

Il profilo ideale per il 3-4-2-1 di Amorim