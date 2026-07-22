Il Milan mette gli occhi su Franco Mastantuono: il Real Madrid apre al prestito per garantire continuità al trequartista argentino
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Il Milan è alla ricerca di un trequartista di piede mancino per rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim. Con Karetsas a un passo dal Borussia Dortmund, il club rossonero ha già iniziato a guardarsi intorno per sondare alcune possibili alternative. Il nome emerso nelle ultime ore è quello di Franco Mastantuono, trequartista argentino classe 2007 attualmente in forza al Real Madrid.
La stagione di Mastantuono al Real MadridArrivato la scorsa estate dal River Plate per 45 milioni di euro, Mastantuono non ha inciso come ci si aspettava nella sua prima stagione in Spagna. Nella sua prima annata spagnola, l'argentino ha collezionato 35 presenze totali di cui 15 da titolare, mettendo a referto 3 reti e un assist.
Mourinho spinge per il prestito: Mastantuono dà il via liberaJosé Mourinho ha aperto alla cessione in prestito, a patto che la nuova destinazione possa garantire al ragazzo un minutaggio superiore rispetto a quello attuale. Mastantuono ha dato l’ok, consapevole della stima della dirigenza madrilena. Il Real intende mantenere il pieno controllo del suo cartellino, ripetendo la gestione riservata a Endrick, ceduto in prestito al Lione nella seconda parte della scorsa stagione.
Calciomercato, l'interesse del Milan per Mastantuono e la possibile formulaIl Real Madrid valuterà esclusivamente proposte in prestito secco, senza inserire alcuna opzione di riscatto. In Spagna si registrano i movimenti più concreti, ma anche dalla Serie A sono partiti i primi sondaggi. Stando a quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, anche Milan e Fiorentina sarebbero tra le squadre interessate a Mastantuono.
Il profilo ideale per il 3-4-2-1 di AmorimPer caratteristiche tecniche, Mastantuono sarebbe il giocatore ideale per il 3-4-2-1 di Amorim, così come Karetsas e Alajbegovic. Il Milan dovrà ora stabilire se accettare le rigide condizioni fissate dal Real Madrid, godendosi il giocatore per un anno senza disporre di alcuna opzione di riscatto o prelazione futura.
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