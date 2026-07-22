L'offerta del Borussia Dortmund per Karetsas e la frenata dell'Atalanta per Alajbegovic: l'intreccio che può scuotere il mercato del Milan

Matteo Chini
- Milano
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Se la pista che porta a Kōnstantinos Karetsas rischia di tramontare, c'è un vecchio pallino del Milan che potrebbe tornare di moda. Il Borussia Dortmund, infatti, è pronto a chiudere per il talento greco del Genk. Nel frattempo, però, la trattativa tra l'Atalanta e Kerim Alajbegovic si fa sempre più complicata. Uno scenario che potrebbe portare il club rossonero a prendere una decisione drastica: mollare la presa su Karetsas per inserirsi con forza nella corsa al trequartista bosniaco classe 2007.

L'offerta del Borussia Dortmund per Karetsas

Negli ultimi giorni Karetsas è stato accostato con insistenza al Milan, ma il Borussia Dortmund sembra essere nettamente in vantaggio. Come riferito da 'Sky Sport DE', Il club tedesco avrebbe già trovato un accordo verbale con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale fino al 2031 e sarebbe alla ricerca di un'intesa con il Genk per sbloccare definitivamente il trasferimento. La squadra belga ha rifiutato la prima offerta da 25 milioni di euro, ma il BvB è pronto a rilanciare con una nuova proposta da 30 milioni più 5 di bonus per assicurarsi le prestazioni del classe 2007.
Kerim Alajbegovic

Milan, possibile intreccio con Alajbegovic

Nel frattempo, come riportato dal 'Corriere dello Sport', la trattativa tra l'Atalanta e Alajbegovic avrebbe subito una brusca frenata. Il Milan monitora da tempo il trequartista bosniaco classe 2007 e potrebbe fare un nuovo tentativo per regalare a Ruben Amorim un rinforzo di livello sulla trequarti. Sulle tracce del giocatore, tuttavia, si stanno muovendo anche Fiorentina e Juventus. Anticipare la concorrenza sarà fondamentale per evitare di scatenare un'asta che farebbe lievitare ulteriormente il prezzo.

Le cifre dell'operazione

Il valore di Alajbegovic su 'Transfermarkt' è di 25 milioni di euro. Il contratto fino al 2031 e l'abbondanza di richieste, tuttavia, mettono il Bayer Leverkusen nelle condizioni di chiedere una cifra superiore. La sensazione è che un'offerta da 30/35 milioni potrebbe essere sufficiente a convincere il club tedesco a liberare il trequartista bosniaco. Resta da capire se il Milan proverà ad affondare il colpo o se preferirà virare su altri profili.

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