Se la pista che porta a Kōnstantinos Karetsas rischia di tramontare, c'è un vecchio pallino del Milan che potrebbe tornare di moda. Il Borussia Dortmund, infatti, è pronto a chiudere per il talento greco del Genk. Nel frattempo, però, la trattativa tra l'Atalanta e Kerim Alajbegovic si fa sempre più complicata. Uno scenario che potrebbe portare il club rossonero a prendere una decisione drastica: mollare la presa su Karetsas per inserirsi con forza nella corsa al trequartista bosniaco classe 2007.

L'offerta del Borussia Dortmund per Karetsas

Milan, possibile intreccio con Alajbegovic

Le cifre dell'operazione

Negli ultimi giorniè stato accostato con insistenza al, ma ilsembra essere nettamente in vantaggio. Come riferito da 'Sky Sport DE', Il club tedesco avrebbe già trovato un accordo verbale con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale fino al 2031 e sarebbe alla ricerca di un'intesa con ilper sbloccare definitivamente il trasferimento. La squadra belga ha rifiutato la prima offerta da 25 milioni di euro, ma il BvB è pronto a rilanciare con una nuova proposta daper assicurarsi le prestazioni del classe 2007.Nel frattempo, come riportato dal 'Corriere dello Sport', la trattativa tra l'avrebbe subito una brusca frenata. Ilmonitora da tempo il trequartista bosniaco classe 2007 e potrebbe fare un nuovo tentativo per regalare a Ruben Amorim un rinforzo di livello sulla trequarti. Sulle tracce del giocatore, tuttavia, si stanno muovendo anche. Anticipare la concorrenza sarà fondamentale per evitare di scatenare un'asta che farebbe lievitare ulteriormente il prezzo.Il valore disu 'Transfermarkt' è diIl contratto fino al 2031 e l'abbondanza di richieste, tuttavia, mettono ilnelle condizioni di chiedere una cifra superiore. La sensazione è che un'offerta dapotrebbe essere sufficiente a convincere il club tedesco a liberare il trequartista bosniaco. Resta da capire se ilproverà ad affondare il colpo o se preferirà virare su altri profili.