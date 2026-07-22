Tutto pronto per il rinnovo di Francesco Camarda: fissato l'appuntamento a Casa Milan per la firma sul nuovo contratto
"Ti prendo al Fantacalcio?": Camarda risponde al tifoso del Lecce | VIDEO
Come appreso dalla nostra redazione, nella giornata di domani, giovedì 23 luglio, Francesco Camarda firmerà un rinnovo di contratto con il Milan fino al 30 giugno 2031. Un'operazione analoga a quella recentemente conclusa per Christian Comotto, che conferma la volontà di tutelare il patrimonio giovanile del club ed evitare nuovi casi Liberali.
Milan, il percorso di CamardaI numeri di Camarda nel settore giovanile rossonero hanno creato aspettative fuori dal comune su di lui, ma l'impatto con il calcio professionistico è stato più complicato del previsto. Dopo essere diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A il 25 novembre 2023 (a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni), l'attaccante classe 2008 ha collezionato 16 presenze in prima squadra con il Milan fino tra il 2023 e il 2025. Poi, l'estate scorsa, il prestito al Lecce per giocare con continuità. In Puglia il ragazzo ha dovuto fare i conti con un infortunio alla spalla, ma è comunque riuscito a collezionare 23 apparizioni, trovando anche la prima rete in Serie A nel match contro il Bologna.
Le valutazioni di Amorim e il futuro di CamardaIl futuro del calciatore verrà stabilito nel corso del raduno estivo. Ruben Amorim osserverà Camarda da vicino in questo precampionato per concordare la strada migliore con la dirigenza e con l'atleta. La priorità resta quella di garantire al classe 2008 il miglior percorso di crescita possibile.
L'infortunio di Gimenez e le prospettive in rosaSui piani del Milan incide anche lo stop di Santiago Gimenez. L'infortunio dell'attaccante messicano potrebbe spingere la società e Amorim a trattenere Camarda a Milano come alternativa in attacco. Con un calendario fitto tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, la permanenza del classe 2008 potrebbe rappresentare una risorsa per le rotazioni della prima squadra. Resta in piedi anche la possibilità di un nuovo prestito per accumulare ulteriori minuti.
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