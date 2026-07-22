Le strategie del Milan sui giocatori in uscita hanno incrociato un ostacolo imprevisto a causa di un infortunio. Durante l'ultima sfida disputata ai Mondiali con la maglia del Messico contro l'Inghilterra, l'attaccante rossonero Santiago Giménez ha rimediato una severa distorsione di secondo grado alla caviglia destra. Un infortunio pesante, che costringerà il calciatore ai box fino all'avvio ufficiale della stagione sportiva 2026-2027, complicando notevolmente i piani della dirigenza di via Aldo Rossi, che aveva programmato la partenza del "Bebote" in questa finestra di calciomercato.

L'alleato a sorpresa: Gennaro Gattuso chiama Giménez alla Lazio

In soccorso delle esigenze di bilancio del Milan potrebbe tuttavia materializzarsi una soluzione interna ai confini della Serie A. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Messaggero, lasi sarebbe mossa con decisione sul profilo del centravanti messicano. La spinta principale arriva dal nuovo allenatore dei biancocelesti ed ex bandiera rossonera, Gennaro Gattuso, il quale ha individuato nel classe 2001 il rinforzo ideale per il proprio reparto offensivo.

Il tecnico calabrese apprezza particolarmente le caratteristiche strutturali di Giménez: la sua spiccata attitudine al dialogo con i compagni di reparto, l'ottima scelta di tempo negli inserimenti e la rapidità necessaria per aggredire l'area di rigore in verticale. Qualità che a Formello considerano perfette per rilanciare un calciatore reduce da 18 mesi decisamente complessi a Milano, caratterizzati da appena 7 gol e 6 assist spalmati su 37 presenze totali, ben lontani dai fasti di Rotterdam dove con il Feyenoord aveva collezionato 65 reti e 14 assist in 105 partite.

I vincoli finanziari di Lotito: la formula del prestito e il nodo ingaggio

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L'operazione presenta contorni economici molto specifici. Esattamente— altro profilo in esubero a Milanello che piace molto alla dirigenza laziale —, il club di Claudio Lotito può muoversi soltanto attraverso formule temporanee. La Lazio è infatti costretta a operare unper rispettare i propri parametri interni di liquidità.La proposta iniziale dei capitolini prevede l'acquisizione del cartellino di Santiago Giménez sulla base di un. Le condizioni poste dai biancocelesti, tuttavia, richiedono uno sforzo di mediazione da parte di via Aldo Rossi: la Lazio chiede infatti che il Milan contribuisca attivamente al pagamento di una parte dell'ingaggio del messicano, il quale percepisce attualmente uno stipendio netto pari a 2,5 milioni di euro a stagione. Le prossime settimane definiranno se i due club riusciranno a trovare un punto d'incontro o meno.