Il reparto difensivo del Milan si appresta a vivere un profondo e strutturato restyling in questa sessione estiva di calciomercato. La fisionomia della retroguardia rossonera cambierà radicalmente rispetto all'ultima stagione sportiva per adattarsi alle nuove linee guida della società e dello staff tecnico. Al gruppo di centrali attualmente a disposizione si è già unito ufficialmente lo spagnolo classe 2000 Mario Gila, prelevato dalla Lazio attraverso un investimento complessivo di 30 milioni di euro, suddivisi in 27,5 milioni di base fissa e 2,5 milioni di bonus.

La difesa a tre di Rúben Amorim: i motivi del doppio colpo

Nonostante l'importante sborso finanziario per l'ex centrale biancoceleste, la dirigenza di via Aldo Rossi è intenzionata a regalare un ulteriore rinforzo per il reparto arretrato. Il nuovo allenatoreha richiesto esplicitamente un altro innesto di spessore per poter sviluppare al meglio il suo marchio di fabbrica, il modulo, ma nelle ultime ore ha preso fortemente quota anche

La necessità di inserire due nuovi elementi a fronte di un organico che conta già sei centrali (Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović, Koni De Winter e il giovane David Odogu, oltre al neo-arrivato Gila) è legata a precise dinamiche di mercato. Il pacchetto difensivo subirà infatti due defezioni immediate. Il giovanissimo classe 2006 David Odogu verrà ceduto a titolo temporaneo per una stagione con l'obiettivo di accumulare minutaggio ed esperienza. Discorso molto diverso, invece, per quanto riguarda il futuro di Fikayo Tomori.

Tomori sul mercato: spunta l'ipotesi Juventus in Serie A

Il centrale inglese classe 1997 è stato inserito ufficialmente nella lista dei partenti a titolo definitivo. La scelta è dettata anche da ragioni contrattuali, poiché il calciatore non estenderà il proprio accordo con il Diavolo, in scadenza il 30 giugno 2027. Per evitare il rischio di perderlo a parametro zero, il Milan ha stabilito una valutazione di mercato diper il suo cartellino.

Le pretendenti per l'ex Chelsea non mancano. In Premier League si registrano i sondaggi di Newcastle e Coventry, mentre in Saudi Pro League si è mosso l'Al-Hilal. Attenzione, però, alle dinamiche interne del campionato italiano. Qualora la Juventus dovesse concretizzare la cessione di Gleison Bremer, forte di una ricchissima proposta economica da parte del Galatasaray, i bianconeri potrebbero virare con decisione proprio su Tomori, profilo già seguito dalla dirigenza torinese nelle ultime due sessioni di mercato.

Koni De Winter blindato a Milanello per il nuovo corso

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Sul fronte delle conferme, l'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione su. Nonostante il difensore belga abbia ricevuto diversi ammiccamenti e manifestazioni d'interesse da parte di club esteri, la società rossonera ha scelto di toglierlo dal mercato.De Winter rimarrà stabilmente all'interno dell'organico a disposizione di Rúben Amorim. Le sue caratteristiche fisiche e la sua duttilità tattica lo rendono un profilo ideale per agire come braccetto destro o centrale nella linea a tre del tecnico lusitano, garantendo quelle rotazioni di livello necessarie per affrontare i molteplici impegni stagionali tra Serie A ed Europa League.