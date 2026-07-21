Tomori non solo Premier League: c'è anche l'opzione Juventus. Ecco come e perché

Il Milan apre alla cessione di Fikayo Tomori per 15 milioni di euro. Il difensore inglese finisce nel mirino della Juventus per il post-Bremer e di club inglesi
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Il Milan continua a lavorare anche per quanto riguarda il calciomercato: i rossoneri devono pensare a vendere in questo momento, con tanti calciatori che potrebbero lasciare il club in questa sessione di calciomercato.
L'asse di mercato Milano-Torino e l'intreccio con la JuventusTra questi occhio alla situazione di Fikayo Tomori: come scrive Gazzetta.it, infatti, in caso di uscita di Bremer, la Juventus potrebbe pensare al centrale inglese del Milan per rinforzare il proprio reparto.
- Lista a cui si va ad aggiungere anche Todibo.
Il centrale del Milan è un fedelissimo di Massara: scade nel 2027 e può diventare un'occasione di mercato per la vecchia signora.
Todibo, che sembrava a un passo dalla Juve nell’estate della rivoluzione operata da Giuntoli per conto di Thiago Motta, è reduce invece dalla retrocessione dalla Premier con il West Ham e potrebbe arrivare in prestito.
Queste potrebbero essere le due strade per la squadra di Torino in caso di cessione di Bremer.
Le pretendenti in Premier League e il futuro della difesaPer il Milan, invece, un'uscita di Tomori è possibile: sul giocatore, oltre al possibile interesse della Juventus, resta il pressing di club di Premier League, specialmente il Coventry neo-promosso che lo vorrebbe per rinforzare il reparto arretrato.
Il Milan potrebbe voler incassare una quindicina di milioni di euro, visto che Tomori è in scadenza a giugno 2027 e non ci sono possibilità all'orizzonte per un possibile rinnovo di contratto.
Con l'arrivo al Milan di Mario Gila, Tomori sembra destinato a perdere il posto da titolare nella difesa a tre di Amorim e, se il Diavolo dovesse riuscire a cederlo, potrebbe cercare la ciliegina sulla torta per chiudere con un ulteriore colpo in difesa, magari con un centrale che possa comandare tutto il reparto.
Il mercato è ancora lungo e ci potrebbero essere molte altre mosse per il Milan di Amorim.
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