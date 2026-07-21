Milan, ecco cosa chiede Amorim. Tomori alla Juventus? Difensore nel mirino. Cardinale cambia

Settimana molto importante per il mercato del Milan: i rossoneri si sono mossi ancora alla ricerca di altri profili per rinforzare la squadra di Ruben Amorim. Dopo il colpo Gonçalo Ramos e l'arrivo di Gila, continuano le voci su altri possibili colpi, ma occhio anche alle cessioni in casa del Diavolo. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:

Tomori, altra pista : per il difensore del Milan altra possibilità oltre la Premier League.

: per il difensore del Milan altra possibilità oltre la Premier League. Difensore cercasi : il Milan Futuro punta un talento per la difesa.

: il Milan Futuro punta un talento per la difesa. Cardinale cambia tutto : il nuovo Milan del numero uno rossonero cambia tutto.

: il nuovo Milan del numero uno rossonero cambia tutto. Allenamenti con Amorim: ecco il focus sugli esercizi del Milan e su cosa si lavora.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le ultime sul futuro di Fikayo Tomori

Identikit in difesa per la seconda squadra rossonera

La nuova strategia finanziaria della proprietà

Il focus tattico proveniente da Milanello

Tomori, occhio alla Juventus Fikayo Tomori potrebbe essere ceduto dal Milan: come scrive Gazzetta.it, infatti, in caso di uscita di Bremer, lapotrebbe pensare al centrale inglese del Milan per rinforzare il proprio reparto. Il centrale del Milan è un fedelissimo di Massara: scade nel 2027 e può diventare un'occasione di mercato per la vecchia signora. Per il Milan, invece, un'uscita di Tomori è possibile: sul giocatore, oltre al possibile interesse della Juventus, resta il pressing di club di Premier League, specialmente ilneo-promosso che lo vorrebbe per rinforzare il reparto arretrato. Costo? Unaper l'inglese, vista la scadenza vicina del suo contratto. Con i soldi dell'eventuale cessione, il club potrebbe pensare a un altro colpo per il reparto arretrato.Difensore nel mirino per il Milan Futuro Il giornalistaparla di un possibile colpo per l'Under 23 rossonera. Ecco il suo messaggio su : "L'AC Milan tenta il colpo, in procinto di unirsi ai Glasgow Rangers. I rossoneri desiderano reclutare il difensore francese per la squadra under 23, mentre i Rangers gli propongono di integrarsi direttamente nella prima squadra". Sankhoun gioca come difensore centrale ed è un calciatore mancino. In Ligue 2 con la maglia del Troyes, ha giocato in stagione 14 partite di cui 12 da titolare con 1048 minuti in campo., a dimostrazione di essere spesso chiamato in causa quando c'è bisogno di gestire il pallone dal basso. 2.7 recuperi per partita. 5.1 (67%) di duelli vinti e 0.07 di dribbling subiti a partita (tutti i dati dal sito).Con Cardinale si cambia musica Cambia il Milan conal comando: come riportato da Gazzetta.it, la musica è cambiata sul mercato: basta a lunghe settimane di trattative estenuanti, ora si procede spediti una volta individuato l'obiettivo, come fatto già con Ramos e Gila spendendo. Ora si giocherà per vincere e non per non perdere. Una premessa molto importante, ma ora servirà la risposta sia sul mercato sia sul campo: sì perché Amorim avrà bisogno di altri rinforzi importanti per poter giocare al meglio e far brillare anche in Serie A il suo. E poi servirà la risposta sul rettangolo di gioco da parte dei giocatori rossoneri.Continua il lavoro di Amorim Continua il lavoro del Milan a Milanello: dall'applicazione ufficiale dei rossoneri abbiamo dei dettagli sull'allenamento dello scorso venerdì al centro sportivo del club. "Andiamo per la partita ragazzi", inizia così l'allenamento con una frase veloce di Ruben Amorim. Si lavora sui tiri in porta:è in grande forma fisica e anche a livello di conclusioni a rete sembra molto concentrato in questi allenamenti. "Tornate indietro. Pressate la palla non fateli tirare", questo il consiglio che arriva da Amorim e il suo staff. Esercizio anche sui cross dagli esterni con gli attaccanti in area che devono segnare. Amorim vuolesul pallone in fase di non possesso. C'è aria di serenità a Milanello.