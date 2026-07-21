Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Il Milan continua con il suo lavoro a Milanello: Ruben Amorim, fin dal primissimo giorno al centro sportivo rossonero, ha fatto capire di voler con sé Luka Modrić per almeno un'altra stagione. Il croato è stato uno dei giocatori più importanti e positivi dell'annata con Massimiliano Allegri in panchina, purtroppo finita con il quinto posto e la mancata qualificazione in Champions League. Sembrava difficile che il croato restasse in rossonero visto l'addio dell'allenatore livornese e proprio la mancanza della coppa dalle grandi orecchie. La speranza, però, non si è mai affievolita del tutto, con le notizie che sono diventate sempre più positive, settimana dopo settimana. Ora il passo decisivo è stato fatto.

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L'annuncio di Fabrizio Romano sul futuro di Modrić

" Luka Modrić ha raggiunto un accordo verbale per firmare un nuovo contratto con il Milan."

per firmare un nuovo contratto con il Milan." "La leggenda croata continua e non si ritira, con il via libera formale dato al club ."

." "Modrić firmerà presto un nuovo contratto a breve termine con il Milan, ha parlato anche con Rúben Amorim."

Le gerarchie in mediana nel 3-4-2-1 rossonero

Ecco le ultime novità dal giornalistadal suo account X:Per il Milan una conferma fondamentale: Luka Modrić è un campione quasi senza età che anche ai Mondiali con la Croazia ha dimostrato di poter reggere ritmi importanti dopo una lunga stagione in cui è stato sempre titolare con Massimiliano Allegri.

Sulla carta, la coppia con Adrien Rabiot sembra essere quella di partenza anche nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim, ma è sicuro che il croato dovrà riposare di più in questa stagione, banalmente perché il Milan giocherà in Europa League, cosa che non ha fatto la scorsa annata. Da questo punto di vista saranno fondamentali le 'seconde' linee in mediana, tra cui anche Jashari, alla ricerca di minuti importanti.