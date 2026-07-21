Questa sarà la settimana del rinnovo del contratto di Luka Modrić con il Milan: sulla questione concordano tutti i quotidiani sportivi oggi in edicola e i maggiori esperti di calciomercato nel nostro Paese e non soltanto. Il centrocampista croato, classe 1985, firmerà entro venerdì l'accordo che lo legherà al club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027.

I dettagli economici del rinnovo e il retroscena psicologico

Modrić percepirà lo stesso, identico stipendio ricevuto durante la sua prima annata in rossonero, ovvero. La questione, come noto, non è mai infatti stata economica, bensì di altra natura. Il Pallone d'Oro 2018, rimasto un po' scottato dalla mancata qualificazione del Diavolo in Champions League e per l'esonero del tecnico Massimiliano Allegri al termine della passata stagione, si è preso del tempo per riflettere.

Le riflessioni del campione croato si sono concentrate su due nodi principali:

Il futuro professionale : la volontà o meno di continuare a giocare, valutando l'ipotesi di chiudere la sua fantastica carriera dopo i Mondiali prima di decidere di proseguire per un altro anno.

: la volontà o meno di continuare a giocare, valutando l'ipotesi di chiudere la sua fantastica carriera dopo i Mondiali prima di decidere di proseguire per un altro anno. La scelta di vita: il confronto con la sua famiglia, che ha portato alla decisione di restare a Milano, città in cui l'intera famiglia Modrić si trova a meraviglia, per indossare ancora una volta la maglia del Milan, squadra per cui tifava sin da piccolo.

L'obiettivo è chiaro: un ultimo ballo ad alti livelli, anche per riscattare il brutto epilogo della scorsa annata.

Il ruolo tattico nel progetto di Rúben Amorim

Il pressing del proprietario Gerry Cardinale, del suo Senior Advisor Zlatan Ibrahimović e del nuovo allenatoreha avuto dunque successo. Il tecnico ha spiegato a Modrić che ne farà un punto fermo, in campo e fuori, del suo nuovo progetto. Anche se, naturalmente, il minutaggio e le presenze non potranno essere quelle della passata stagione con Allegri, dove il croato è stato uno stakanovista in un Milan impegnato di fatto solo il campionato.

In questa stagione, con l'aggiunta dell'Europa League, Modrić andrà dosato nella giusta maniera. Il giocatore ha ricevuto garanzie, dai vertici societari e dall'allenatore, che il Milan giocherà per vincere: vuole lasciare i rossoneri con la vittoria di almeno un trofeo e si prepara, dunque, a dare l'assalto ai vertici della Serie A e dell'Europa League. Una coppa che, ironia della sorte, manca nella bacheca di Modrić, nel corso della carriera impegnato a vincere ben 6 Champions League.

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I prossimi passi: la firma e il programma della tourneé

Firma sul rinnovo del contratto con il Milan nei giorni a venire. Ultimi scampoli di vacanza per il centrocampista. Volo per Perth (Western Australia) per unirsi ai compagni rossoneri partiti per la tourneé.

La tabella di marcia per i prossimi giorni è già definita nei minimi dettagli:

Una chiosa importante: nella stagione 2026-2027 Modrić giocherà unicamente per il Milan. È previsto, infatti, il prossimo 6 ottobre, in occasione della gara di Nations League contro la Spagna, il suo ultimo match con la maglia della Croazia, per l'addio ufficiale alla sua Nazionale.