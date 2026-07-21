Con le conferme di Luka Modrić e Adrien Rabiot, i rossoneri puntano il danese del Marsiglia. Decisive le cessioni: per Samuele Ricci spunta l'ipotesi Juve
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione
Il nuovo centrocampo del Milan prende forma sotto le direttive di Rúben Amorim. Il tecnico portoghese, ex Sporting Lisbona e Manchester United, ha deciso di ripartire da due certezze assolute d'esperienza internazionale: la prima è l'imminente rinnovo contrattuale di Luka Modrić, pronto a legarsi ancora al Diavolo; la seconda è la permanenza di Adrien Rabiot, intenzionato a rispettare l'accordo con il club rossonero. Tuttavia, per completare la mediana, l'allenatore ha richiesto espressamente un ulteriore innesto di sostanza e carisma.
Obiettivo Pierre-Emile Højbjerg: cifre e dettagli dell'affareIl nome in cima alla lista dei desideri di via Aldo Rossi è quello di Pierre-Emile Højbjerg. Classe 1995, il mediano danese vanta un curriculum di altissimo livello tra Bayern Monaco, Southampton e Tottenham. Attualmente legato all'Olympique Marsiglia fino al 30 giugno 2028, il calciatore è valutato attorno a una cifra decisamente sostenibile per le casse rossonere: 15 milioni di euro.
Anche i parametri relativi all'ingaggio rientrano perfettamente nei paletti del club: lo stipendio del centrocampista si attesta infatti sui 3 milioni di euro netti a stagione. Nonostante il giocatore sia stato accostato al Milan già nelle passate sessioni di mercato, l'affare potrà concretizzarsi solo a una precisa condizione: deve uscire qualcuno nel reparto.
Il piano cessioni: chi può lasciare MilanelloAl momento il reparto di metà campo rossonero è numericamente al completo. Per sbloccare l'arrivo del danese, la dirigenza dovrà necessariamente piazzare almeno uno dei quattro indiziati alla partenza:
- Youssouf Fofana: sul centrocampista francese si registrano i primi sondaggi esplorativi da parte di alcuni club di Ligue 1 e dei turchi del Beşiktaş.
- Ruben Loftus-Cheek: per l'inglese si prospetta un possibile ritorno in Premier League, dove ha destato il forte interesse del Coventry.
- Yunus Musah: lo statunitense piace molto in Inghilterra (Leeds United e Ipswich Town), ma nelle ultime ore si è mossa concretamente anche la Lazio.
- Samuele Ricci: il regista italiano non sembra aver convinto appieno Amorim durante i primi giorni di ritiro a Milanello. La sua valutazione si aggira tra i 22 e i 25 milioni di euro; il suo procuratore lo ha già proposto ad Atalanta e Juventus.
L'incastro tattico: come cambierebbe la mediana del MilanL'eventuale innesto di Højbjerg garantirebbe ad Amorim quel collante perfetto per dare equilibrio alle transizioni difensive. In un centrocampo a due o a tre, la fisicità e l'intelligenza tattica del danese permetterebbero a elementi di pura qualità come Modrić o Rabiot di agire con maggiore libertà di inventiva, assicurando al contempo quella protezione alla linea difensiva che è mancata nelle ultime stagioni.
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