Il nuovo centrocampo del Milan prende forma sotto le direttive di Rúben Amorim. Il tecnico portoghese, ex Sporting Lisbona e Manchester United, ha deciso di ripartire da due certezze assolute d'esperienza internazionale: la prima è l'imminente rinnovo contrattuale di Luka Modrić, pronto a legarsi ancora al Diavolo; la seconda è la permanenza di Adrien Rabiot, intenzionato a rispettare l'accordo con il club rossonero. Tuttavia, per completare la mediana, l'allenatore ha richiesto espressamente un ulteriore innesto di sostanza e carisma.

Obiettivo Pierre-Emile Højbjerg: cifre e dettagli dell'affare

Il nome in cima alla lista dei desideri di via Aldo Rossi è quello di. Classe 1995, il mediano danese vanta un curriculum di altissimo livello tra Bayern Monaco, Southampton e Tottenham. Attualmente legato all'fino al 30 giugno 2028, il calciatore è valutato attorno a una cifra decisamente sostenibile per le casse rossonere:

Anche i parametri relativi all'ingaggio rientrano perfettamente nei paletti del club: lo stipendio del centrocampista si attesta infatti sui 3 milioni di euro netti a stagione. Nonostante il giocatore sia stato accostato al Milan già nelle passate sessioni di mercato, l'affare potrà concretizzarsi solo a una precisa condizione: deve uscire qualcuno nel reparto.

Il piano cessioni: chi può lasciare Milanello

Youssouf Fofana : sul centrocampista francese si registrano i primi sondaggi esplorativi da parte di alcuni club di Ligue 1 e dei turchi del Beşiktaş.

: sul centrocampista francese si registrano i primi sondaggi esplorativi da parte di alcuni club di Ligue 1 e dei turchi del Beşiktaş. Ruben Loftus-Cheek : per l'inglese si prospetta un possibile ritorno in Premier League, dove ha destato il forte interesse del Coventry.

: per l'inglese si prospetta un possibile ritorno in Premier League, dove ha destato il forte interesse del Coventry. Yunus Musah : lo statunitense piace molto in Inghilterra (Leeds United e Ipswich Town), ma nelle ultime ore si è mossa concretamente anche la Lazio.

: lo statunitense piace molto in Inghilterra (Leeds United e Ipswich Town), ma nelle ultime ore si è mossa concretamente anche la Lazio. Samuele Ricci: il regista italiano non sembra aver convinto appieno Amorim durante i primi giorni di ritiro a Milanello. La sua valutazione si aggira tra i 22 e i 25 milioni di euro; il suo procuratore lo ha già proposto ad Atalanta e Juventus.

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L'incastro tattico: come cambierebbe la mediana del Milan

Al momento il reparto di metà campo rossonero è numericamente al completo. Per sbloccare l'arrivo del danese, la dirigenza dovrà necessariamente piazzare almeno uno dei quattro indiziati alla partenza:L'eventuale innesto di Højbjerg garantirebbe ad Amorim quel collante perfetto per dare equilibrio alle transizioni difensive. In un centrocampo a due o a tre, la fisicità e l'intelligenza tattica del danese permetterebbero a elementi di pura qualità come Modrić o Rabiot di agire con maggiore libertà di inventiva, assicurando al contempo quella protezione alla linea difensiva che è mancata nelle ultime stagioni.