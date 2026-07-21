Milan, Alphadjo Cissè: quale prospettive per il futuro? Il possibile piano di Amorim per il ruolo

A Milanello Ruben Amorim sta lavorando con i giocatori che ha in questo momento a disposizione: presto dovrebbe tornare al cento per cento anche il trequartista Alphadjo Cissè. Classe 2006, ha giocato la scorsa stagione in prestito al Catanzaro. A gennaio il Milan lo ha prelevato dal Verona, pagando una somma importante: parliamo di circa 8 milioni di euro. Purtroppo, Cissè ha subito un grave infortunio che ha richiesto un'operazione chirurgica. Il trequartista ha lavorato in estate per farsi trovare pronto e ora sta cercando di entrare tra la lista dei disponibili per Amorim.

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I numeri e le statistiche di Cissè in Serie B

6 gol e un assist servito ai compagni.

servito ai compagni. 2.3 tiri di media a partita.

di media a partita. 44.3 tocchi di media.

di media. 1.3 (53%) di dribbling riusciti e 13.5 palloni persi di media (dati dal sito Sofascore).

Collocazione tattica nel 3-4-2-1 e gerarchie offensive

La stagione del giocatore italiano è stata comunque ottima in Serie B: 22 partite giocate di cui 21 da titolare per un totale di 1714 minuti in campo.Quali potrebbero essere le prospettive di Cissè in questa stagione? Sulla carta dovrebbe partire come sottopunta nel, posizionandosi sul centro-sinistra dietro la punta, ma può adattarsi in tutti i ruoli offensivi dietro l'attaccante centrale di riferimento. Sa girarsi in un fazzoletto, difendendo anche il pallone dal pressing degli avversari. Bravo sia con il destro che con il sinistro, ha un'ottima agilità nello stretto, infatti è letale nel dribbling sul breve e nell'uno contro uno. Palla al piede ha un'ottima progressione e sa trovare anche i compagni. Quando deve tirare, dimostra di avere una conclusione forte e precisa, anche sui calci piazzati e dalla distanza.

Facciamo una previsione: Amorim, visto che il Milan giocherà l'Europa League, potrebbe volere anche 5 trequartisti per la sua stagione. Nkunku e Pulisic sono i titolari sulla carta, dal mercato potrebbe arrivare un colpo importante per il ruolo. Alphadjo Cissè potrebbe essere il quarto/quinto nel ruolo, magari insieme a un altro talento rossonero, ovvero Ossola. Avrebbe comunque minuti importanti in campo se questa ipotesi si dovesse revelar vera. La scelta finale, come su tutto, sarà presa da Amorim.