Il calciomercato estivo del Milan non si ferma, ma entra in una fase di pianificazione strategica cruciale. Dopo aver assicurato a Rúben Amorim due pedine fondamentali come il nuovo centravanti titolare Gonçalo Ramos e il braccetto destro della difesa a tre Mario Gila, la dirigenza di Via Aldo Rossi si concentra sulle prossime mosse. Al di là dell'imminente ufficialità del rinnovo contrattuale di Luka Modrić, le riunioni di mercato tra l'allenatore portoghese e i vertici societari hanno evidenziato una nuova, chiara priorità: un rinforzo sulla trequarti.

L'identikit di Amorim per il 3-4-2-1: caccia al mancino

I piani tattici del nuovo tecnico rossonero sono già delineati. Nel suo scacchiere tattico, il 3-4-2-1, il centrosinistra sulla trequarti è coperto da profili di assoluto spessore come lo statunitensee il francese. Per la corsia opposta, tuttavia, Amorim ha avanzato una richiesta specifica: un, capace di agire sul centrodestra per poi accentrarsi e rifinire o calciare sul piede forte.

Il profilo ideale è stato individuato dal team di mercato composto da Donato Lomonte, Bobby Gardiner e Hendrik Almstadt, e risponde al nome di Kōnstantinos Karetsas. Il talento ellenico, classe 2007, è da mesi sul taccuino degli osservatori del Milan, stregati da una stagione da protagonista assoluto con la maglia del KRC Genk.

I numeri di Karetsas e l'interesse internazionale

Presenze totali : 49 match disputati tra Jupiler Pro League, coppe nazionali ed Europa League (competizione in cui sarà impegnato anche il Diavolo).

: 49 match disputati tra Jupiler Pro League, coppe nazionali ed Europa League (competizione in cui sarà impegnato anche il Diavolo). Contributo realizzativo : 3 gol messi a segno.

: 3 gol messi a segno. Rifinitore puro: ben 18 assist vincenti forniti ai compagni.

Nonostante la giovanissima età, Karetsas ha trascinato la squadra della sua città natale (è nato in Belgio ma ha nazionalità greca) con statistiche impressionanti nell'ultima stagione:

Le prestazioni del gioiello del Genk hanno attirato le attenzioni non solo della stampa italiana, ma anche dei media belgi, che confermano come sul giocatore si sia scatenato un vero e proprio duello internazionale.

L'ostacolo Borussia Dortmund e il fattore chilometrico

Il principale rivale del Milan nella corsa a Karetsas è il. Il club tedesco si è mosso con forte anticipo, presentando già due offerte ufficiali al Genk: una prima proposta da 25 milioni di euro e una seconda da 30 milioni. Entrambe le offerte sono state rispedite al mittente dal club belga, che valuta il cartellino del proprio talento non meno di

Dalla Germania giungono indiscrezioni secondo cui il giocatore e la sua famiglia preferirebbero il trasferimento in Bundesliga per una questione puramente logistica e di vicinanza familiare. Dortmund dista infatti appena 117 chilometri da Genk, circa due ore di automobile, un fattore non trascurabile per un ragazzo così giovane. Nelle prossime ore, la dirigenza del BvB ha in programma un blitz a Genk per cercare di chiudere definitivamente l'accordo.

La strategia del Milan: l'attesa legata alle cessioni

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In questo scenario, il Milan si trova al momento in una fase di attesa. Dopo aver investito una cifra superiore ai 100 milioni di euro per i cartellini di Gonçalo Ramos e Mario Gila, il club rossonero deve prima finanziare il colpo in entrata attraverso alcune uscite pesanti. Il nome principale sul mercato dei cedibili resta quello diSolo dopo aver monetizzato un'eventuale cessione eccellente, il Diavolo potrà sferrare l'assalto concreto al KRC Genk e al giocatore. Il rischio concreto, tuttavia, è legato al tempismo: l'attesa prolungata potrebbe concedere al Borussia Dortmund il margine necessario per anticipare la concorrenza e far sfumare definitivamente l'obiettivo rossonero.