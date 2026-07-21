Rivoluzione totale al Milan: comanda solo Cardinale, finita l'era delle trattative estenuanti

Questo è il Milan di Gerry Cardinale, si è capito subito, fin dalla scelta della nuova dirigenza, al nuovo allenatore e alla presenza sempre più costante del numero uno rossonero a Milanello. Ci sono stati cambiamenti importanti rispetto al passato: come descrive Gazzetta.it, adesso passa tutto dalla scrivania di Cardinale, senza figure "ingombranti" o con potere eccessivo in dirigenza. Così facendo la catena di comando si è snellita e le decisioni avvengono molto più in fretta.

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La svolta sul mercato e le richieste tattiche di Ruben Amorim

Per Cardinale l'azzeramento del management di fine maggio è stato di fatto il primo giorno di vero comando al Milan. Detesta perdere e ama vincere. Cardinale, si legge, si rimprovera di aver privilegiato troppo l'aspetto finanziario mettendo in secondo piano quello sportivo. La musica è cambiata sul mercato : basta a lunghe settimane di trattative estenuanti, ora si procede spediti una volta individuato l'obiettivo, come fatto già conspendendo. Ora si giocherà per vincere e non per non perdere.

L'approccio strategico del club segue ora un iter ben definito:

Massima sinergia con l'allenatore

con l'allenatore Individuazione dei profili su cui orientarsi

dei profili su cui orientarsi Studio della fattibilità dell'operazione

dell'operazione Valutazione sui rischi della concorrenza

della concorrenza Chiusura immediata e rapida del colpo

Tutte premesse molto importanti, ma ora servirà la risposta sia sul mercato sia sul campo: sì perché Amorim avrà bisogno di altri rinforzi importanti per poter giocare al meglio e far brillare anche in Serie A il suo 3-4-2-1. Proprio dal campo serviranno i risultati: i tifosi, dopo due stagioni deludenti, vogliono tornare a vincere e ad alzare trofei. Vedremo se il nuovo progetto rossonero di Cardinale riuscirà in breve tempo a tornare ai vertici del calcio italiano.