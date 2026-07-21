Gerry Cardinale cambia radicalmente il Milan: catena di comando corta e addio alle telenovele di mercato. Ecco il piano per assecondare il 3-4-2-1 di Amorim

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Raduno Milan, Cardinale lascia Milanello: la partenza del suo elicottero | PM

Raduno Milan, Cardinale lascia Milanello: la partenza del suo elicottero | PM

Questo è il Milan di Gerry Cardinale, si è capito subito, fin dalla scelta della nuova dirigenza, al nuovo allenatore e alla presenza sempre più costante del numero uno rossonero a Milanello. Ci sono stati cambiamenti importanti rispetto al passato: come descrive Gazzetta.it, adesso passa tutto dalla scrivania di Cardinale, senza figure "ingombranti" o con potere eccessivo in dirigenza. Così facendo la catena di comando si è snellita e le decisioni avvengono molto più in fretta.

Per Cardinale l'azzeramento del management di fine maggio è stato di fatto il primo giorno di vero comando al Milan. Detesta perdere e ama vincere. Cardinale, si legge, si rimprovera di aver privilegiato troppo l'aspetto finanziario mettendo in secondo piano quello sportivo.

Rivoluzione totale al Milan: comanda solo Cardinale, finita l'era delle trattative estenuanti

La svolta sul mercato e le richieste tattiche di Ruben Amorim

La musica è cambiata sul mercato: basta a lunghe settimane di trattative estenuanti, ora si procede spediti una volta individuato l'obiettivo, come fatto già con Ramos e Gila spendendo più di 100 milioni di euro. Ora si giocherà per vincere e non per non perdere.

L'approccio strategico del club segue ora un iter ben definito:

  • Massima sinergia con l'allenatore
  • Individuazione dei profili su cui orientarsi
  • Studio della fattibilità dell'operazione
  • Valutazione sui rischi della concorrenza
  • Chiusura immediata e rapida del colpo

Tutte premesse molto importanti, ma ora servirà la risposta sia sul mercato sia sul campo: sì perché Amorim avrà bisogno di altri rinforzi importanti per poter giocare al meglio e far brillare anche in Serie A il suo 3-4-2-1. Proprio dal campo serviranno i risultati: i tifosi, dopo due stagioni deludenti, vogliono tornare a vincere e ad alzare trofei. Vedremo se il nuovo progetto rossonero di Cardinale riuscirà in breve tempo a tornare ai vertici del calcio italiano.

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