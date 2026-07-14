Milan, Ordine: "Ecco i segni della svolta impressa da Gerry Cardinale"

Il Milan ha iniziato il raduno ieri a Milanello: il numero uno rossonero Gerry Cardinale si è presentato al campo di allenamento in elicottero, un po' come fece Silvio Berlusconi nel 1986. A parlare di questo 'evento' ci ha pensato anche il giornalista Franco Ordine nel suo pezzo per Il Corriere dello Sport: "Più che l’elicottero, l’eventuale effetto sulla fiducia tutta da riconquistare del popolo dei tifosi rossoneri, potrà il lavoro del tecnico portoghese e l’arrivo, a sorpresa, di Gonçalo Ramos passato da Milano in visita allo store per acquisti e poi arrivato a Milanello per salutare il nuovo team oltre che Cardinale e lo stesso Amorim".

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La presenza di Gerry Cardinale e il nuovo progetto del Diavolo

L'obiettivo riscatto e i primi colpi di mercato rossoneri

Non solo questo punto di vista: Ordine ha parlato anche della presenza costante di Cardinale, in prima linea per il suo nuovo Milan, che è nato dopo che il patron rossonero ha deciso di fare piazza pulita al termine della stagione per iniziare il progetto praticamente da zero. Ecco il pensiero di Ordine: "La presenza costante a Milano e la cura quotidiana degli affari del club sono diventate i segni della svolta impressa da Gerry Cardinale. Impossibile i paragoni col passato glorioso di Silvio ma fare meglio di questi ultimi deludenti 4 anni è forse lecito sperare".Il Diavolo, infatti, dovrà rialzare la testa e chiudere la stagione in modo positivo: lo scorso anno, i rossoneri hanno perso incredibilmente la possibilità di giocare la Champions League, con un finale di stagione terribile che ha condannato il Milan al quinto posto, dopo che il Diavolo ha sperato anche di lottare per lo Scudetto. Lotta che non c'è stata, visto che l'ha chiuso con 17 punti in più.

Dopo i primi due colpi importanti sul mercato, ovvero Ramos e Gila, Cardinale dovrà dimostrare giorno per giorno di aver capito i suoi errori e di puntare finalmente a vincere trofei con la sua squadra.