Ordine su Cardinale: "Deus ex machina del Milan a tempo pieno. Ruolo di primissimo piano"

Il Milan continua con il suo lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Ruben Amorim: dopo gli arrivi di Ramos in attacco e Gila in difesa, il club dovrebbe cercare un trequartista da consegnare all'allenatore portoghese. Chi è totalmente al centro del nuovo progetto rossonero è il patron Gerry Cardinale, sceso in campo in prima persona.

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Le dichiarazioni a Calcio e Finanza e il nuovo ruolo di Cardinale

Il cambio di marcia e i 100 milioni sul calciomercato

Ecco il parere del giornalistadal suo pezzo per: "Abbiamo capito che Cardinale ha scelto di recitare la figura del deus ex machina del Milan a tempo pieno quando ha addirittura telefonato a Liberali esponente del vivaio lasciato partire a zero l’estate scorsa per provare a convincerlo a non farsi tentare dal Como e a tornare alla casa madre rossonera".Il giornalista ha parlato anche delle parole di Cardinale a, dove il numero uno del Milan ha chiarito la sua posizione per quanto riguarda tutte le decisioni per il presente e il futuro del club ( leggi qui ). Ecco il parere di Ordine: "A dimostrazione plastica che Gerry Cardinale si ritaglia un ruolo di primissimo piano clamorosamente diverso da quello recitato nei precedenti 4 anni in cui è stato più spettatore che protagonista".L'impatto di Cardinale è stato subito chiaro: il numero uno del Milan ha accolto Amorim nel suo primo giorno a Milanello, è stato presente per la conferenza stampa dell'allenatore portoghese. Anche il fatto di aver chiarito subito la questione delle decisioni è cruciale per il futuro del club.

Cardinale si prende finalmente le sue responsabilità e vuole portare il Milan a trionfare di nuovo. Non è un caso se sono arrivati due investimenti per più di 100 milioni di euro nelle prime settimane di calciomercato: il patron rossonero ha deciso di cambiare marcia per rifarsi dopo le stagioni deludenti sotto la gestione RedBird.