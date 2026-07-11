Ordine su Cardinale: "Deus ex machina del Milan a tempo pieno. Ruolo di primissimo piano"

Franco Ordine analizza la rivoluzione societaria del Milan: la discesa in campo di Gerry Cardinale tra retroscena di mercato e i 100 milioni spesi
Milan, Amorim a Milanello: al centro sportivo lo accoglie il proprietario Cardinale
Il Milan continua con il suo lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Ruben Amorim: dopo gli arrivi di Ramos in attacco e Gila in difesa, il club dovrebbe cercare un trequartista da consegnare all'allenatore portoghese. Chi è totalmente al centro del nuovo progetto rossonero è il patron Gerry Cardinale, sceso in campo in prima persona.
Le dichiarazioni a Calcio e Finanza e il nuovo ruolo di CardinaleIl giornalista ha parlato anche delle parole di Cardinale a Calcio e Finanza, dove il numero uno del Milan ha chiarito la sua posizione per quanto riguarda tutte le decisioni per il presente e il futuro del club (leggi qui). Ecco il parere di Ordine: "A dimostrazione plastica che Gerry Cardinale si ritaglia un ruolo di primissimo piano clamorosamente diverso da quello recitato nei precedenti 4 anni in cui è stato più spettatore che protagonista".
Il cambio di marcia e i 100 milioni sul calciomercatoL'impatto di Cardinale è stato subito chiaro: il numero uno del Milan ha accolto Amorim nel suo primo giorno a Milanello, è stato presente per la conferenza stampa dell'allenatore portoghese. Anche il fatto di aver chiarito subito la questione delle decisioni è cruciale per il futuro del club.
Cardinale si prende finalmente le sue responsabilità e vuole portare il Milan a trionfare di nuovo. Non è un caso se sono arrivati due investimenti per più di 100 milioni di euro nelle prime settimane di calciomercato: il patron rossonero ha deciso di cambiare marcia per rifarsi dopo le stagioni deludenti sotto la gestione RedBird.
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